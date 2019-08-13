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9:17

У девушки, которую ударил полицейский в живот на акции 10 августа, диагностировали сотрясение мозга

фото ЗакС политика У девушки, которую ударил полицейский в живот на акции 10 августа, диагностировали сотрясение мозга

У Дарьи Сосновской, которую на акции 10 августа в Москве ударил в живот полицейский при задержании, врачи диагностировали сотрясение мозга, сообщили в «Зоне права».

По словам адвоката Татьяны Молокановой, Сосновская обратилась к медикам накануне. В городской клинической больнице № 67 у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы. От госпитализации она отказалась.

10 августа Сосновскую задержали в центре Москвы, как еще более 250 человек. При задержании девушку ударил в живот один из правоохранителей, который ее вел – хотя на попавшем в сеть видео с этим моментом видно, что Сосновская не сопротивлялась.

BAZA назвала имя силовика, предположительно, сделавшего это, - Сергей Цыплаков. В МВД отрицают его причастность к происшедшему, сам Цыплаков общаться с журналистами не стал.

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11:28    
Но хуже всего с головой у понаехавшего автора этого текста:
  " 10 августа ударил..."
  " Сосновская обратилась к медикам НАКАНУНЕ " (?)
С нашими головами тоже не всё в порядке, потому что сидим и безропотно читаем то, что подсовывают нам местечковые недоучки. Даже не задумываемся откуда они повылезли, на кого они работают и с какой целью.

10:40    
У неё с головой было плохо ещё с рождения!

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