У девушки, которую ударил полицейский в живот на акции 10 августа, диагностировали сотрясение мозга

У Дарьи Сосновской, которую на акции 10 августа в Москве ударил в живот полицейский при задержании, врачи диагностировали сотрясение мозга, сообщили в «Зоне права».

По словам адвоката Татьяны Молокановой, Сосновская обратилась к медикам накануне. В городской клинической больнице № 67 у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы. От госпитализации она отказалась.

10 августа Сосновскую задержали в центре Москвы, как еще более 250 человек. При задержании девушку ударил в живот один из правоохранителей, который ее вел – хотя на попавшем в сеть видео с этим моментом видно, что Сосновская не сопротивлялась.

BAZA назвала имя силовика, предположительно, сделавшего это, - Сергей Цыплаков. В МВД отрицают его причастность к происшедшему, сам Цыплаков общаться с журналистами не стал.