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9:24

Начались первые предвыборные дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга

фото ЗакС политика Начались первые предвыборные дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга

Стартовали предвыборные дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга, трансляции доступны на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и радиостанции «Радио России – Санкт-Петербург».

В дебатах участвуют все кандидаты – врио губернатора Петербурга, депутаты ЗакСа Михаил Амосов, Надежда Тихонова и депутат Госдумы Владимир Бортко. Ведущий дебатов – Игорь Страхов, тема – «Бюджет развития: как пополнить казну». В начале дебат каждый из кандидатов выступил с небольшой речью.

Бортко в своей речи призвал урезать расходы на администрацию и изменить систему управления городом. О схожем говорил и Амосов: он также призвал повысить эффективность управления. Беглов упоминал о некоторых проектах – например, о рекультивации полигона «Красный бор» и строительстве «Арт-парка» вместо судебного квартала. Тихонова говорила о необходимости изменить инвестиционную политику, приведя в пример ситуацию с застройкой Муринского парка.

Следующие дебаты состоятся  16, 23 и 30 августа, они будут доступны в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Дебаты 29 августа будут транслироваться в эфире «Радио Санкт-Петербург».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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