Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

9:45

Беглов открестился от «Единой России» во время дебатов

фото ЗакС политика Беглов открестился от «Единой России» во время дебатов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов, выступая на предвыборных дебатах 13 августа, заявил, что не принадлежит ни к какой партии, в отличие от своих соперников по губернаторской гонке.

- Моя поддержка – горожане,  - добавил временный градоначальник.

Это заявление было сделано после критических высказываний Михаила Амосова в адрес проектов ЗСД и ВСД. Амосов напомнил, что контракт на строительство ЗСД был заключен во время правления Валентины Матвиенко, которая, по его словам, тоже представляет «Единую Россию».

Позже Амосов, перечисляя своих конкурентов на выборах, отметил, что Беглова активно поддерживают петербургские единороссы.

Беглов вступил в «Единую Россию» в 2003 году. Руководил ее петербургским отделением, входил в высший совет партии. 

Во вторник, 13 августа, прошли первые дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга. В них участвовали все претенденты на высший должностной пост в регионе: помимо Беглова, который пошел на выборы самовыдвиженцем, и баллотировавшегося от «Гражданской платформы» Амосова, это представитель КПРФ Владимир Бортко и кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова. Следующие дебаты намечены на 16 августа.

Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:05 На "дачных" участках во время выборов не будет видеонаблюдения

9:24 Начались первые предвыборные дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга

12 августа, 21:20 Председатель ТИКа №23 сообщил подробности формирования комиссий в Псковской области

12 августа, 16:57 Горизбирком выбрал компанию для проведения семинаров перед выборами

12 августа, 15:42 Тихонова представила предвыборную программу

12 августа, 15:33 Тихонова: Создание избирательных участков в Псковской области необоснованно

12 августа, 12:51 Жена Гудкова заявила о спам-звонках и попытках взлома аккаунтов сотрудников штаба в Telegram

12 августа, 10:41 Горизбирком назначил новых членов ТИК № 23

10 августа, 17:25 В России на акциях за честные выборы задержали более 70 человек; в Петербурге в автозак попала дама, читавшая Высоцкого

9 августа, 19:16 Началось формирование УИКов для «дачных» участков Псковской области

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


10:43    
Дебаты ничего не изменят в расстановке сил! Беглов победит в первом туре с 55-60%, Бортко будет второй примерно с 23%, а за 3-е место развернётся упорная борьба между Тихоновой и Амосовым!

10:14    
а как же на жопе тату ЕР

10:08    
Гадом буду-облили меня.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
11:41 Муниципал: ГИК зарегистрировал восемь кандидатов в мундепы  

11:40 Лимонов не верит травмам митингующей, избитой омоновцем

11:32 Росгидромет заявил об экстремально высоком уровне радиации в районе взрыва на полигоне в Поморье

11:11 Радзиховский отметил непоследовательность властей по отношению к московским протестам   1

11:05 На "дачных" участках во время выборов не будет видеонаблюдения

10:47 Жителя Красноярского края оштрафовали за нелестный комментарий о Путине в соцсетях

10:09 Муниципал: Члена ТИК № 11 отстранили от должности   1

10:01 Сенатор Мархаев осудил действия правоохранителей на акциях протеста в Москве   3

9:45 Беглов открестился от «Единой России» во время дебатов   3

9:24 Начались первые предвыборные дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга

9:17 У девушки, которую ударил полицейский в живот на акции 10 августа, диагностировали сотрясение мозга   2

12 августа, 21:20 Председатель ТИКа №23 сообщил подробности формирования комиссий в Псковской области

12 августа, 20:55 Пермская полиция завела дело из-за благоустройства «Мемориалом» памятника жертвам репрессий   1

12 августа, 20:32 The Insider и Bellingcat заявили о фишинговых атаках хакеров российских спецслужб

12 августа, 19:56 В Петербурге почтили память погибших на подлодке "Курск"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru