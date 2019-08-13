Жителя Красноярского края оштрафовали за нелестный комментарий о Путине в соцсетях

Суд в Красноярском крае оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Евгения Носкова из-за комментария о президенте Владимире Путине, передает «МБХ медиа».

В решение суда указано, что Носков разместил в открытом доступе «информацию, выраженную в неприличной форме, относительно президента Российской Федерации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, чем проявил явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации». Сам Носков рассказал, что пост был о том, что он работает «за троих», а получает зарплату «за одного».

В ходе заседания Носков признал свою вину. При назначении штрафа суд учел его материальное положение: Носков проживает один, его ежемесячный заработок – 18 тысяч рублей, а ежемесячные расходы на коммунальные платежи – 4300 рублей.

Сам Путин в ходе «прямой линии» в июне подчеркивал, что новый закон об оскорблении госсимволов в интернете не должен касаться критики конкретных чиновников, депутатов и силовиков. Тем не менее, суды продолжают штрафовать за критику Путина в соцсетях. В последнее время стало известно о нескольких закрытых подобных делах: в июле прекратили дело электромонтера из Архангельской области, а в августе – дело жительницы Брянска.