Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

11:11

Радзиховский отметил непоследовательность властей по отношению к московским протестам

фото ЗакС политика Радзиховский отметил непоследовательность властей по отношению к московским протестам

Политолог и публицист Леонид Радзиховский обратил внимание своей аудитории на странности в поведении московских властей по отношению к скандальным выборам в городской парламент. По его оценке, речь идет о непоследовательности, алогичности действий чиновников, выдающих в них непонимание собственного же целеполагания. Ему кажется, что идет борьба за предпочтительный сценарий развития событий, поскольку ничем иным он не может объяснить ситуацию, при которой митинги то запрещаются, то разрешаются. Более того, ему непонятно, зачем потребовалось бить людей две недели подряд, когда задача с недопуском кандидатов до процедуры голосования уже была выполнена. Для характеристики происходящего аналитик не поскупился на крепкие выражения.

Если была задача запугать народ, то нельзя было разрешать новый митинг: хотите запугать - запугивайте, избивайте и арестовывайте. А вот если вы просто мудаки, сами не знающие, чего хотят, то тогда вы будете себя вести именно так. На митинг против недопуска приходило десять тысяч людей, а сейчас - уже шестьдесят.

В ходе несанкционированных акций 27 июля и 3 августа в столице задержали более 2300 человек. После разрешенного митинга 10 августа, когда началось стихийное протестное шествие, задержали более 250 человек, и не сопротивляющихся людей снова били без особой на то необходимости.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:30   Саша  
Радзиховский мыслит крайне примитивно! Много раз писал здесь на сайте, что Путин-гибридчик, любитель полутонов, полумер, игры в кошки-мышки, включая и разрешение или запрет митингов провокаторов...В этом он весь во внешней политике, во многом и во внутренней, включая и подавлени[цензура]тов прозападной мрази, он не отпускает поводья и не рубит с плеча...В этом весь Путин!!!!!!!!!! Тем не менее он УСПЕШЕН! За 20 лет правления двинул Россию вперёд по всем направлениям развития, вернул часть исконно российских территорий, позорно утраченных в 1991г., не дал разгуляться внешним и внутренним врагам и тд. итп.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
11:41 Муниципал: ГИК зарегистрировал восемь кандидатов в мундепы  

11:40 Лимонов не верит травмам митингующей, избитой омоновцем

11:32 Росгидромет заявил об экстремально высоком уровне радиации в районе взрыва на полигоне в Поморье

11:11 Радзиховский отметил непоследовательность властей по отношению к московским протестам   1

11:05 На "дачных" участках во время выборов не будет видеонаблюдения

10:47 Жителя Красноярского края оштрафовали за нелестный комментарий о Путине в соцсетях

10:09 Муниципал: Члена ТИК № 11 отстранили от должности   1

10:01 Сенатор Мархаев осудил действия правоохранителей на акциях протеста в Москве   3

9:45 Беглов открестился от «Единой России» во время дебатов   3

9:24 Начались первые предвыборные дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга

9:17 У девушки, которую ударил полицейский в живот на акции 10 августа, диагностировали сотрясение мозга   2

12 августа, 21:20 Председатель ТИКа №23 сообщил подробности формирования комиссий в Псковской области

12 августа, 20:55 Пермская полиция завела дело из-за благоустройства «Мемориалом» памятника жертвам репрессий   1

12 августа, 20:32 The Insider и Bellingcat заявили о фишинговых атаках хакеров российских спецслужб

12 августа, 19:56 В Петербурге почтили память погибших на подлодке "Курск"

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru