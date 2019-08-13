Радзиховский отметил непоследовательность властей по отношению к московским протестам

Политолог и публицист Леонид Радзиховский обратил внимание своей аудитории на странности в поведении московских властей по отношению к скандальным выборам в городской парламент. По его оценке, речь идет о непоследовательности, алогичности действий чиновников, выдающих в них непонимание собственного же целеполагания. Ему кажется, что идет борьба за предпочтительный сценарий развития событий, поскольку ничем иным он не может объяснить ситуацию, при которой митинги то запрещаются, то разрешаются. Более того, ему непонятно, зачем потребовалось бить людей две недели подряд, когда задача с недопуском кандидатов до процедуры голосования уже была выполнена. Для характеристики происходящего аналитик не поскупился на крепкие выражения.

Если была задача запугать народ, то нельзя было разрешать новый митинг: хотите запугать - запугивайте, избивайте и арестовывайте. А вот если вы просто мудаки, сами не знающие, чего хотят, то тогда вы будете себя вести именно так. На митинг против недопуска приходило десять тысяч людей, а сейчас - уже шестьдесят. — Леонид Радзиховский

В ходе несанкционированных акций 27 июля и 3 августа в столице задержали более 2300 человек. После разрешенного митинга 10 августа, когда началось стихийное протестное шествие, задержали более 250 человек, и не сопротивляющихся людей снова били без особой на то необходимости.