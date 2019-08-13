Лимонов не верит травмам митингующей, избитой омоновцем

Лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов написал скептический пост относительно избиения правоохранителем активистки Дарьи Сосновской после разрешённой столичной демонстрации 10 августа. В насмешливом тоне он показал то, как "либералы" преувеличивают свои страдания, а то и вовсе врут о них. На эту мысль его навела информация о том, что у Сосновской диагностировали травму головы, в то время как ударили ее в живот.

"В живот, а обнаружена у неё "закрытая черепно-мозговая травма". Удар в живот не может вызвать черепно-мозговую травму. Тогда в чём обвиняют полицейского? Тогда не в чем его обвинять", - говорится в его "Живом журнале".

От политика, по всей видимости, укрылась информация о нескольких ударах, вследствие чего он сделал поспешный и нескромный вывод.

"Иной раз мне кажется, что я один нормальный человек в России, все остальные - ненормальные", - заключил Лимонов.

Всего после акции против полицейского произвола, собравшей десятки тысяч москвичей, в автозаках оказалось более 250 человек.