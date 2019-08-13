ГИК зарегистрировал восемь кандидатов в мундепы Городская избирательная комиссия зарегистрировала восемь кандидатов в муниципальные депутаты, которым три избиркома ранее отказали в регистрации, передает корреспондент ЗАКС.Ру. ГИК зарегистрировала шесть кандидатов в муниципальные депутаты МО «Измайловское»: Дарью Найденову, Лаврентия Цветкова, Сергея Балабанова, Константина Зуева, Игоря Кузнецова, Петра Левина. Также регистрацию получили кандидат от ЛДПР Владислав Артамонов (МО «Озеро Долгое») и «яблочника» Константин Члек (МО № 72). Муниципальные выборы в Петербурге пройдут 8 сентября, параллельно с выборами губернатора. Елена Владыкина Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен