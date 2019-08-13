Незарегистрированные кандидаты в муниципальные депутаты провели пикет в Шушарах

Вечером 12 августа на улице Полоцкой в микрорайоне Славянка состоялся санкционированный массовый пикет жителей поселка Шушары, недопущенных до выборов в местный муниципальный совет. Видеорансляцию акции вела блогер Екатерина Краева, которой тоже отказали в регистрации кандидатом.

Судя по видео, на пикет пришли около 20 человек. Три участника акции, подняв таблички «Горизбирком», «Суд» и «ИКМО Шушары» пинали друг другу футбольный мяч. Эту сценку они назвали «Муниципальный футбол».

По словам организатора мероприятия Инги Узянбаевой, на акции собирали подписи в адрес Владимира Путина, главы ЦИК Эллы Памфиловой и Следственного комитета.

- Мне не хочется верить, что такое происходит в нашей стране, потому что я считаю, что я живу в правовом государстве, - прокомментировала ситуацию с недопуском шушарских кандидатов Узянбаева.

Напомним, ИКМО поселка Шушары отказала в регистрации 59 из 110 человек, пожелавших участвовать в местных выборов. В основном, отказ получили самовыдвиженцы. Некоторые кандидаты, недопущенные до выборов, продолжают попытки обжаловать решение ИКМО в судах. Все 20 представителей «Единой России» зарегистрировались кандидатами.

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