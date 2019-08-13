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Муниципал

11:47

Незарегистрированные кандидаты в муниципальные депутаты провели пикет в Шушарах

фото ЗакС политика Незарегистрированные кандидаты в муниципальные депутаты провели пикет в Шушарах

Вечером 12 августа на улице Полоцкой в микрорайоне Славянка состоялся санкционированный массовый пикет жителей поселка Шушары, недопущенных до выборов в местный муниципальный совет. Видеорансляцию акции вела блогер Екатерина Краева, которой тоже отказали в регистрации кандидатом.

Судя по видео, на пикет пришли около 20 человек. Три участника акции, подняв таблички «Горизбирком», «Суд» и «ИКМО Шушары» пинали друг другу футбольный мяч. Эту сценку они назвали «Муниципальный футбол».

По словам организатора мероприятия Инги Узянбаевой, на акции собирали подписи в адрес Владимира Путина, главы ЦИК Эллы Памфиловой и Следственного комитета.

- Мне не хочется верить, что такое происходит в нашей стране, потому что я считаю, что я живу в правовом государстве, - прокомментировала ситуацию с недопуском шушарских кандидатов Узянбаева.  

Напомним, ИКМО поселка Шушары отказала в регистрации 59 из 110 человек, пожелавших участвовать в местных выборов. В основном, отказ получили самовыдвиженцы. Некоторые кандидаты, недопущенные до выборов, продолжают попытки обжаловать решение ИКМО в судах. Все 20 представителей «Единой России» зарегистрировались кандидатами.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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13:28    
12:19
Бред. Какая нафиг кормушка?
Они не на захват муниципалитета пошли. Они вряд ли мнили себя на оплаченных должностях. Они - общественники, не более того.
Ну, и какого рожна, те, кто удерживают власть не дали им это сделать? Может очкуют проверок и посадок?

12:19    
Как хочется к кормушке, потеснив других ! Но вышел облом. Ничего, ребята ! В следующий раз может повезёт. А пока придётся идти РАБОТАТЬ. Строителями, слесарями, грузчиками, дворниками, в общем, заняться общественно полезным трудом. А то пристроились бездельниками делать деньги из воздуха "активистами", блогерами, правозащитниками.....Покажите настоящий труд, и люди вам поверят. Личное впечатление о фотографии. Морды у вас больно холёно-радостные с профессиональными улыбками моделей ( в народе проституток ). И вы лезете руководить ? !!!

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