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12:21

Прокуратура недовольна условным сроком для ульяновца, трижды пытавшегося сжечь офис РКН

фото ЗакС политика Прокуратура недовольна условным сроком для ульяновца, трижды пытавшегося сжечь офис РКН

Ульяновский суд вынес приговор местному жителю, назначив ему наказание за три попытки сжечь региональный офис Роскомнадзора. Мужчина отделался полутора годами лишения свободы условно. Ульяновская прокуратура на своем сайте выразила протест против излишне мягкого, по мнению силовиков, решения.

Своими действиями злоумышленник нанес ущерб государству на 10 млн рублей: ночами он разбивал окна и бросал в них бутылки с зажигательной смесью. Свое радикальное поведение в суде он объяснил желанем отомстить надзорному ведомству за то, что оно лишило его доступа к необходимому ему "пиратскому" контенту.

Первоначально прокуратура настаивала на двух годах колонии-поселения для хулигана и теперь собирается вынести апелляционное представление.

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