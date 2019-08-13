Активисту предъявили обвинения по "дадинской" статье после митинга 10 августа в Москве

Активисту Константину Котову предъявлено обвинение о «дадинской» ст. 212.1 УК РФ (неоднократные нарушения на митингах) после акции 10 августа в Москве, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт.

По словам Эйсмонт, меру пресечения по этому делу Котову будет избирать Пресненский суд Москвы 14 августа.

Котова задержали накануне вечером, 12 августа, доставив его в Следственный комитет. Перед этим его задерживали на акции 10 августа, но отпустили по истечении срока задержании под обязательство о явке.

Акции протеста в Москве длятся с середины июля, протестующие требуют допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Крупные акции прошли в центре столицы 27 июля и 3 августа, в каждый из этих дней были задержаны более 1000 человек, правоохранители применяли спецсредства. После 27 июля СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

10 августа прошла крупная согласованная акция протеста, которую посетили около 50 тысяч человек. После этого некоторые из участников направились в сторону администрации президента, и там их начали задерживать. В автозаки попали более 250 человек.

Первым приговоренным в России по ст. 212.1 УК стал активист Ильдар Дадин. Он отбывал срок в 2,5 года в сегежской колонии №7 - там же, где в своё время сидел и Михаил Ходорковский. В 2016 было опубликовано письмо активиста к жене, в котором он жаловался на систематические пытки. После долгих разбирательств его приговор был отменен Верховным судом.

При рассмотрении дела Конституционный суд признал конституционность статьи 212.1 УК РФ. Суд указал, что приговор Дадину должен быть пересмотрен, поскольку привлекать к уголовной ответственности по этой статье правомерно только если действия подсудимого привели к серьезным последствиям, включая причинение ущерба здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц.