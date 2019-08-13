Зеленский разрешил давать гражданство Украины россиянам, подвергшимся политическим преследованиям

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, расширяющий перечень лиц, которые имеют право на получение гражданства страны, документ опубликован на сайте главы государства.

В документе указано, что теперь на гражданство Украины смогут претендовать россияне, которые «подверглись преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности». Также гражданство страны смогут получить иностранцы и лица без гражданства, которые защищали Украину.

Ранее президент России Владимир Путин ввел упрощенный режим получения российских паспортов для жителей Донецкой и Луганской областей. Зеленский резко откликнулся на эту идею, сказав, что с Украиной не следует говорить на языке «давления и угроз».