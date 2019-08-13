Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Муниципал

12:55

Суд отменил регистрацию Кена кандидатом в депутаты МО «Светлановское»

фото ЗакС политика Суд отменил регистрацию Кена кандидатом в депутаты МО «Светлановское»

Руководитель петербургского отделения профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен может быть снять с муниципальных выборов в МО «Светлановское». Выборгский районный суд 13 августа отменил решение местной избирательной комиссии о его регистрации кандидатом в депутаты.

Истцом выступила кандидатка от «Единой России», директор школы № 124 Оксана Шувалова. Ее возмутило, что Кен в 2014, 2015 и 2019 годах выкладывал в «ВКонтакте» фотографии местной муниципальной газеты, на которую попала символика единороссов.

- Шувалова считает это незаконной агитацией, в ходе которой я якобы нарушил избирательное право, - сообщил Кен ЗАКС.Ру. – Мой довод заключался в том, что данный вопрос не имеет никакого отношения к избирательному праву, потому что публикации эти были до назначения выборов.

Он также заявил, что намерен обжаловать решение районного суда в городском.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:51 У администрации Кировского района пикетируют кандидаты в мундепы МО "Ульянка"

14:03 Кандидаты в мундепы МО “Екатерингофский” позвали в суд представителей ГИК

11:50 ГИК вернула члену ТИК № 11 полномочия спустя полтора часа после отстранения

11:47 Незарегистрированные кандидаты в муниципальные депутаты провели пикет в Шушарах

10:09 Члена ТИК № 11 отстранили от должности

12 августа, 19:40 Представитель «Яблока» с третьего раза зарегистрировался кандидатом в депутаты МО «Княжево»

12 августа, 17:27 На кандидата в депутаты Петро-Славянки от «Единой России» пожаловались в ГИК за участие в бюджетных экскурсиях

12 августа, 16:57 Горизбирком выбрал компанию для проведения семинаров перед выборами

12 августа, 15:50 ИКМО «Коломяги» не поверила справедливороссу, что он не «родинец»

12 августа, 15:23 С выборов в МО «Екатерингофский» хотят снять Дацик, Литвина и Кузахметова

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:48    
Действия исполнительной власти, единороссов, ГИК и ИКМО, районных судов очень похожи на заговор. Муниципальные депутаты обеспечивают фильтр на губернаторских выборах, поэтому это не безобидная возня вокруг бюджетов МО, а осуществление плана по антиконституционному захвату власти.

13:32    
13:19
Вы общались с ним живьем хоть раз? :)))
Я вот 100500 раз не люблю ЕдРо и иже с ним, но Кен по слэнгу - это "чО-та недообразованное, шумное и маловнятное"
Крику много, толку мало. Чем-то на Трошина смахивает по эпатажности, только галстука красного не хватает.

13:20    
Родители учащихся возмущены поведением Шуваловой!
Пусть теперь пройдёт аттестацию, сучка.

13:19    
За ЕдиноРоссов и самоМедвеженцев  не голосуем!
Кого-то же кроме них ещё зарегистрировали?
Кен был одним из самых приличных кандидатов.
Иначе катаем всех!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:51 С сайта "Единой России" удалили страничку Беглова после его слов о беспартийности во время дебатов

17:50 Павловский: "Законное" ломание ног перед митингами - гестаповская манера   1

17:15 После отбытого ареста Янкаускаса задержали у стен спецприемника   1

16:55 Быков подвел итог двадцатилетию пребывания Путина у власти   2

16:18 Уральским казакам нужно 3,9 млн рублей на создание "зоополиции"

15:55 СПЧ просит Генпрокуратуру проверить обоснованность возбуждения дела о массовых беспорядках в Москве   2

15:18 Суд не получил материалы дела девушки, которую ударил полицейский в живот на акции 10 августа

14:51 Муниципал: У администрации Кировского района пикетируют кандидаты в мундепы МО "Ульянка"

14:20 Эсеры хотят запретить участие в думских выборах кандидатам-самовыдвиженцам   1

14:03 Муниципал: Кандидаты в мундепы МО “Екатерингофский” позвали в суд представителей ГИК   3

13:40 Максим Шевченко публично извинился за резкость в адрес Кадырова   2

13:34 Фигурант дела «Сети»* Бояршинов женился в СИЗО

13:24 "Попытки организации общественных беспорядков": в Кремле впервые прокомментировали митинги в Москве   14

13:12 Директора ФБК Жданова забыли увезти в спецприемник для отбытия второго ареста подряд   1

12:55 Муниципал: Суд отменил регистрацию Кена кандидатом в депутаты МО «Светлановское»   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru