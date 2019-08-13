"Попытки организации общественных беспорядков": в Кремле впервые прокомментировали митинги в Москве

Нужно различать согласованные и несогласованные акции, которые, «наверное, подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки», и действия правоохранителей на них абсолютно оправданы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом Песков прокомментировал крупные акции протеста, прошедшие в центре Москвы за последние несколько недель.

«Вы знаете, что имело место и то, и другое — и согласованная акция, и попытки организации общественных беспорядков. В данном случае правоохранительные органы выполняют свои обязанности и делают все, что необходимо для пресечения подобных нелегитимных попыток, а также для организации обеспечения безопасности в ходе легитимных согласованных акций», – приводит слова Пескова «Дождь».

Представитель Кремля заявил, что на акции было «насилие в отношении представителей органов правопорядка». Говоря о соразмерности действий силовиков на акциях, Песков заявил, что «несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти абсолютно недопустимо». Однако, по его словам, в Кремле считают «абсолютно оправданными действия правоохранителей в пресечении общественных беспорядков».

Ранее действия силовиков на акциях осудил сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. Он счел это «неправомерным» и «профессионально безграмотным».

Акции протеста в Москве длятся с середины июля, протестующие требуют допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Крупные акции прошли в центре столицы 27 июля и 3 августа, в каждый из этих дней были задержаны более 1000 человек, правоохранители применяли спецсредства. После 27 июля СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

10 августа прошла крупная согласованная акция протеста, которую посетили около 50 тысяч человек. После этого некоторые из участников направились в сторону администрации президента, и там их начали задерживать. В автозаки попали более 250 человек.