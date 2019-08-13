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13:24

"Попытки организации общественных беспорядков": в Кремле впервые прокомментировали митинги в Москве

фото ЗакС политика "Попытки организации общественных беспорядков": в Кремле впервые прокомментировали митинги в Москве

Нужно различать согласованные и несогласованные акции, которые, «наверное, подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки», и действия правоохранителей на них абсолютно оправданы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом Песков прокомментировал крупные акции протеста, прошедшие в центре Москвы за последние несколько недель.

«Вы знаете, что имело место и то, и другое — и согласованная акция, и попытки организации общественных беспорядков. В данном случае правоохранительные органы выполняют свои обязанности и делают все, что необходимо для пресечения подобных нелегитимных попыток, а также для организации обеспечения безопасности в ходе легитимных согласованных акций», – приводит слова Пескова «Дождь».

Представитель Кремля заявил, что на акции было «насилие в отношении представителей органов правопорядка». Говоря о соразмерности действий силовиков на акциях, Песков заявил, что «несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти абсолютно недопустимо». Однако, по его словам, в Кремле считают «абсолютно оправданными действия правоохранителей в пресечении общественных беспорядков».

Ранее действия силовиков на акциях осудил сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. Он счел это «неправомерным» и «профессионально безграмотным».

Акции протеста в Москве длятся с середины июля, протестующие требуют допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Крупные акции прошли в центре столицы 27 июля и 3 августа, в каждый из этих дней были задержаны более 1000 человек, правоохранители применяли спецсредства. После 27 июля СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

10 августа прошла крупная согласованная акция протеста, которую посетили около 50 тысяч человек. После этого некоторые из участников направились в сторону администрации президента, и там их начали задерживать. В автозаки попали более 250 человек.

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16:47    
у пескова, как и у всех слуг нецивилизованных и диких правителей-людоедов, автократов, тиранов и прочих неадекватных царьков - паранойя - мерещятся "беспорядки", "рука госдепа", "пятая колонна", "покушение на власть", "перевороты"... он знает, что трон распутина держится лишь на дубинках росгвардии и страшно бздит - время все равно придет, напомаженный и надушенный правитель слетит с "байка" и придется отвечать за насилие...

16:39    
распутин создал дикое и отсталое феодально-полицейское государство и будет править пока еще есть дураки готовые воевать со всем миром чтобы распутин и дальше сидел на троне, и продолжал дубасить нищий народ... есть цивилизовыанные демокартические системы правления - америка, укарина, финляндия и т.д. с которых надо брать пример... зеленский россии даже очень подойдет, в качестве в президента - там не дубасят народ за акции... путин же заявил, что русские и украинцы один народ - значит можно выбирать зеленского в президенты...

16:29    
15:19 Торопите события. Пока Китай ничего не ввёл, только проводит "учения" на границе. Гонконг - не Пекин. Передача Гонконга Китаю не была безусловной капитуляцией. В 1984 году Великобританией и Китаем была принята декларация, установившая при передаче принцип - "одна страна, две системы". По ней, система власти и образ жизни остаются неизменными в течение 50 лет, до 2047 года. Введение войск для подавления выступлений может быть очень серьёзным поводом для конфликта с Великобританией и США.

15:19    
Китай вон вводит в Гонконг войска...Возможно, будет второй "тяньэньмин"...Может и России пойти по пути Китая, почистить русскую землю от прозападных гадов?

15:11    
14:45 Тебе надо, мразь фашистская, - ты и действуй. Хочешь жар чужими руками загр[цензура]ь? Иди на митинги и погавкай там на протестующих, или указания с дивана раздавать удобнее?

15:04    
14:30 Вы верите в односторонний и безнаказанный "самосуд" в нашей стране? Количество активных сторонников и противников нынешней власти (по оценкам ФОМ) приблизительно равно (приблизительно по 19 %). Большинство населения не готово присоединиться ни к одной из сторон (около 55%).

14:45    
Песков слишком мягок и деликатен в оценках подрывников гос.строя России! Правоохранителям надо действовать намного жёстче при защите Отечества от прозападных мразей! Никакой пощады врагам России!

14:15    
"имело место и то, и другое" - Песков срочно вышел из отпуска мирить "башни Кремля". Чтобы Путин мог ещё маленько отдохнуть. Умаялся, возраст-то, уже год как пенсионный (даже по новому стилю).

13:57    
Правоохранительные органы должны защищать конституционные права граждан от беззакония. А эти охраняют кремлёвскую ОПГ и насильственное удержание власти медвепутами.

13:54    
Смешно! Жалкая попытка оправдать насильственное удержание власти медвепутами.

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