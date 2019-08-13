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13:40

Максим Шевченко публично извинился за резкость в адрес Кадырова

фото ЗакС политика Максим Шевченко публично извинился за резкость в адрес Кадырова

Журналист и общественный деятель Максим Шевченко записал видеообращение, в котором выразил готовность взять некоторые свои слова в адрес руководителя Чечни Рамзана Кадырова назад. 

"Дискуссия о личности имама Шамиля, начатая Рамзаном Кадыровым, всколыхнула Кавказ. Страсти кипят. Тема очень острая и важная. Я допустил резкость в своём стриме на ютуб, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего». Это, конечно же, неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца", - написал он в Instagram.

Впрочем, отметил публицист, ко всему остальному, что прозвучало из его уст в течение часового стрима, он менять собственного отношения не намерен. Он выразил надежду, что Кадыров готов к "творческому переосмыслению" своей позиции и что развитие диалога, посвященного роли Шамиля в российской истории, может быть интересна всем соотечественникам.

 

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14:39    
Интересно, в чём реальная подоплёка конфликта Кадырова с дагестанцами? Зачем ему понадобилось поднимать темы имама Шамиля и вторжения ваххабитов в Дагестан 1999 года? К 20-летию правления Путина.

14:33    
Зассал, "общественный деятель".

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