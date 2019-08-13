Фигурант дела «Сети»* Бояршинов женился в СИЗО

Петербургский анархист Юлий Бояршинов, обвиняемый в участии в «террористическом сообществе «Сеть», 13 августа заключил брак с участницей «ОВД-Инфо» Яна Сахиповой. Свадьба состоялась в Следственном изоляторе №3, сообщила ЗАКС.Ру Сахипова.

По словам невесты, суд не дал разрешения на присутствие свидетелей, и в СИЗО допустили только ее, работницу ЗАГСа и двух сотрудниц ОНК.

- У нас были кольца из колючей проволоки, а у меня бумажная фата. Кольцо Юлиану, конечно, не дали оставить и я его забрала себе обратно. Нам довольно долго разрешили пообниматься. Сотрудник говорил: «Ну все, его пора выводить». Мы сидели, обнимались. И он сказал, что я подведу жениха под выговор, - рассказала Сахипова.

Фото: Ксения Сонная

Вся процедура бракосочетания заняла, по ее словам, около 15 минут.

Сахипова объяснила, что заключение брака им понадобилось для возможности свиданий. С Бояршиновым они знакомы 8 лет.

Напомним, суды по делу «Сети» проходят в Петербурге и Пензе. На скамьях подсудимых – девять человек, задержанных ФСБ за несколько месяцев до президентских выборов 2018 года. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе, которое проводило тренировки, якобы готовясь к нападениям на полицейских и представителей органов государственной власти. Сами обвиняемые утверждают, что играли в пейнтбол и проходили курс выживания в лесу. Несколько фигурантов дела «Сети» заявили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками.

Петербуржец Виктор Филинков в подробностях рассказал о применении к нему силы во время судебного заседания 4 июня, когда его голос записывали для проведения экспертизы.

17 января 2019 года Московский окружной военный суд на 3,5 года отправил в колонию общего режима жителя Петербурга Игоря Шишкина. Он признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело рассматривалось особым порядком. Шишкина задержали в январе 2018 года. Сотрудники ОНК при первом посещении в СИЗО нашли на его теле отметки, похожие на следы от побоев, но сам арестант сказал, что получил их на спортивной тренировке.

*Организация «Сеть» признана террористической и запрещена в России

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.