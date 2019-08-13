Быков подвел итог двадцатилетию пребывания Путина у власти

Комментируя двадцатилетнюю годовщину нахождения президента Владимира Путина в том или ином качестве на вершине российской власти, писатель и публицист Дмитрий Быков попробовал подвести промежуточный итог этого правления. По его мнению, страна откатилась за это время назад в развитии, причем, по ощущениям, нынешняя обстановка напоминает ему поздний царизм, а не советский проект. Возродившаяся условная триада "монархизм, клерикализм, национализм" не устраивает колумниста, как и многое другое.

"Безоговорочно плохо моральное растление, глубокая порча (дословный перевод слова corruption), запредельный уровень государственной лжи, цинизма и воровства. Все это проекция личности Путина, отзеркаливание его черт, неизбежное при авторитарном правлении – как коллективная паранойя при Сталине или коллективный сонный маразм при Брежневе", - написал Быков в "Собеседнике".

Несмотря на то, что минусов автор насчитал гораздо больше, как минимум один позитивный результат, по его мнению, бесспорно имеется: это выросшая при Путине молодежь, образованная, ценящая свободу и предпочитающая бороться за нее, а не просить "из вонючих начальственных ручек".