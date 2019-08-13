Павловский: "Законное" ломание ног перед митингами - гестаповская манера

Политолог и политтехнолог Глеб Павловский впечатлился решением суда, признавшего, что дизайнера Глеба Коновалова за несколько часов до начала московской протестной акции 27 июля люди в форме и с дубинками изувечили "по делу". Учитывая то, что представители ОМОН и Росгвардии все чаще ходит по улицам с закрытыми лицами, без опознавательных знаков и не представляется, он вспомнил о национал-социалистических практиках 30-х годов и стиле работы немецких силовиков.

"Они спокойно человеку, не участвующему в митинге, сломали ногу, это абсолютно гестаповская манера. И теперь мы слышим, что это законно. Власть говорит, что «мы так будем делать, а объяснять, почему мы так делаем, мы вам не будем, неважно совершенно, участвовали вы или не участвовали или не участвовали — вы попались», - трактовал аналитик случившееся в эфире "Эха Москвы".

Соответственно, по словам Павловского, люди, собиравшиеся на дальнейших митингах, заявляли о своем протесте в первую очередь против новых для России методов подавления граждан. На его вкус, больше всего это напоминало антифашистские акции.

Всего 27 июля задержали беспрецедентное количество москвичей, вышедших потребовать допуска до выборов в Мосгордуму снятых с них кандидатов - более 1300 человек.