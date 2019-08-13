С сайта "Единой России" удалили страничку Беглова после его слов о беспартийности во время дебатов

С сайта партии «Единая Россия» удалили страницу с биографией врио губернатора Петербурга Александра Беглова – утром 13 августа он заявил о своей беспартийности на дебатах в эфире телеканалов и «Радио Россия». Копия страницы сохранилась в кэше.

Беглов во время дебатов заявил, что он не принадлежит ни к какой партии и является «хозяйственником среди политиков». «Моя партия – горожане», - сказал Беглов.

До этого на сайте «Единой России» была страничка с биографией Беглова, где он упоминался как действующий член высшего совета партии. Информация о местах работе Беглова там не обновлялась после строки о назначении в январе 2009 года главой совета при президенте по делам казачества. После этого Беглов был полпредом президента в ЦФО, а затем – в СЗФО. В 2003-2004 годах Беглов возглавлял петербургское отделение «Единой России».

В штабе Беглова сообщили, что Беглов приостанавливал членство в партии, когда перешел на государственную должность.

Беглов идет на выборы губернатора Петербурга как самовыдвиженец. При этом глава «Единой России» в Петербурге Вячеслав Макаров неоднократно подчеркивал, что партия поддержит Беглова на выборах и не будет выдвигать кандидата от себя. Он также напоминал, что Беглов был одним из основателей «Единой России» в Петербурге.

Сам Беглов говорил о «Единой России», в частности, в 2018 году, выступая перед студентами Политехнического университета. Тогда он дал понять, что считает демократическим преимуществом способность «единороссов» оперативно и массово проголосовать за любой законопроект, «необходимый для защиты нашего отечества».

Скриншот кэша удаленной страницы Беглова на сайте «ЕР»

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.