Жалобу подозреваемой в оправдании терроризма журналистки Прокопьевой подали в ЕСПЧ

Представители журналистки Светланы Прокопьевой, которая сотрудничает с газетой "Псковская губерния" и радиостанцией "Эхо Москвы во Пскове" и которой с начала 2019 года вменяют оправдание терроризма, направили в Страсбургский суд жалобу на ее преследование. Об этом говорится на сайте "Центра защиты прав СМИ".

"Жалоба подана в рамках ст. 10 Европейской Конвенции и касается нарушения прав Прокопьевой как журналиста в связи с обыском в ее квартире и изъятием личного оборудования, что, по мнению защиты, поставило под угрозу конфиденциальность источников информации", - говорится в сообщении.

Обыски у нее дома и на работе прошли в феврале. Столь пристальное внимание силовиков привлек ее радиофир, во время которого она зачитывала свою позицию по поводу теракта в Архангельске осенью 2018 года и пыталась объяснить, чем он мог был мотивирован.

В июле ее внесли в список экстремистов и террористов Финмониторинга, а личные счета заморозили. В рамках уголовного дела, по которому она проходит, официального обвинения Прокопьевой пока не предъявили.