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Муниципал

18:37

Экс-глава петербургского штаба Навального обратился в СК из-за недопуска на выборы

фото ЗакС политика Экс-глава петербургского штаба Навального обратился в СК из-за недопуска на выборы

Бывший руководитель штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов обратился в следственный комитет из-за неоднократного отказа ИКМО “Смольнинское” в регистрации Михайлова кандидатом в муниципальные депутаты. 

- Я считаю, что есть подлог [документов] и воспрепятствование моим избирательным правам. Есть особое мнение члена избирательной комиссии с правом решающего голоса Ольги Гортинской, что оснований для моего недопуска нет, - рассказал Михайлов ЗАКС.Ру. 

Напомним, ИКМО “Смольнинское” дважды отказала в регистрации Михайлову якобы из-за того, что подписи в поддержку кандидата не совпадают с базами МВД. Избирком предоставил некую графологическую экспертизу, о которой стало известно только в день публикации решения о недопуске Михайлова. Бывший глава петербургского штаба Навального обжаловал решение в районном суде, однако безрезультатно. По словам Михайлова, на решение районного суда подана апелляционная жалоба в Городской суд. 

Елена Владыкина

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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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22:28    
Что за бред и идиотические выкрутасы в ИКМО?
 Графологическая экспертиза назначается, в частности, если персонаж отрицает своё авторство предъявляемого образца почерка или подписи, а следователь хочет установить его причастность к написанию текста или подлинность подписи.
 В данном же случае все подписанты живы и здоровы, вменяемы, не скрывают своих действий, не скрываются, не в розыске  и могут сами подтвердить или опровергнуть свои подписи.
 Полагал бы необходимым назначить экспертизу дееспособности работникам ИКМО. А степень их профессионализма и порядочности и так любому понятна.
 Решение районного судьи вообще обсуждать бессмысленно.

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