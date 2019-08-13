Экс-глава петербургского штаба Навального обратился в СК из-за недопуска на выборы

Бывший руководитель штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов обратился в следственный комитет из-за неоднократного отказа ИКМО “Смольнинское” в регистрации Михайлова кандидатом в муниципальные депутаты.

- Я считаю, что есть подлог [документов] и воспрепятствование моим избирательным правам. Есть особое мнение члена избирательной комиссии с правом решающего голоса Ольги Гортинской, что оснований для моего недопуска нет, - рассказал Михайлов ЗАКС.Ру.

Напомним, ИКМО “Смольнинское” дважды отказала в регистрации Михайлову якобы из-за того, что подписи в поддержку кандидата не совпадают с базами МВД. Избирком предоставил некую графологическую экспертизу, о которой стало известно только в день публикации решения о недопуске Михайлова. Бывший глава петербургского штаба Навального обжаловал решение в районном суде, однако безрезультатно. По словам Михайлова, на решение районного суда подана апелляционная жалоба в Городской суд.

Елена Владыкина