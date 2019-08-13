Эсеры ожидают снятия главы ИКМО «Академическое»

Рабочая группа Горизбиркома на заседании 13 августа обсудила жалобу на главу избирательной комиссии МО «Академическое» Сергея Пруссакова. Как рассказал ЗАКС.Ру кандидат от «Справедливой России» Сергей Бондин, члены ГИК согласились с тем, что руководитель ИКМО должен быть лишен должности, если подтвердится информация о его семейных связях с одним из кандидатов.

По словам Бондина, речь идет о представителе «Единой России» и действующем депутате Роберте Шаяхметова, которого считают зятем руководителя ИКМО.

Напомним, ранее кандидаты «Справедливой России» говорили о намеренно медленной работе Пруссакова при приеме документов. Глава ИКМО в ответ обвинял их в саботаже.

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