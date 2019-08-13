Суд потребовал допустить Митрохина до московских выборов

Один из наиболее известных "яблочников" Сергей Митрохин, которого то допускали, то снимали с выборов в Мосгордуму летом 2019 года, узнал о новейшем решении Мосгорсуда. Суд обязал зарегистрировать его кандидатом, передает Telegram-канал, который ведет редакция РИА "Новости". Решение предстоит выполнять столичной избирательной комиссии по 43 округу, который принято считать местом проживания значительного количества оппозиционно настроенных москвичей.

Первоначально округ стал зоной конфликта. Конфигурация была такова, что за симпатии либерально настроенных москвичей захотели бороться, помимо Митрохина, "навальнистка" Любовь Соболь и самовыдвиженка Анна Федермессер, которую оппоненты упрекали в сотрудничестве с властью и которая в итоге сама отказалась от борьбы. Соболь в бюллетень тоже не попадет - но уже по совсем другим причинам: в ее подписях нашли большое количество брака, с чем она категоричеки не согласна.