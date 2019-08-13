На островах Соловецкого архипелага появится аэропорт

К 2035 году на Соловках возникнет функционирующее здание аэропорта, пишет "Интерфакс", ссылаясь на полученную от Министерства культуры информацию.

К тому же времени ожидается появление причалов, новых дорог и объектов социальной инфраструктуры, которых не хватает сегодня.

Благодаря субсидии от Минкульта станет возможным также в обозримом будущем отремонтировать более ста памятников на территории знаменитого монастыря, который был возведен еще в первой половине XV века. Его архитектурный ансамбль внесен в список наследия ЮНЕСКО.