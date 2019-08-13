Выборы вслепую

Видеонаблюдения на экстерриториальных участках в Псковской и Ленинградской областях для выборов губернатора Петербурга точно не будет, сообщили 13 августа в Горизбиркоме. Кандидаты в губернаторы намерены отправить на участки своих наблюдателей и надеются на помощь других организаций. В частности, переговоры ведут кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко и глава псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

КПРФ вместе с «Яблоком»

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко на заседании 13 августа заявил, что в целях экономии денег видеонаблюдение на экстерриториальных участках организовано не будет. Кстати, на сами экстерриториальные участки Горизбирком потратит 7,39 млн рублей. Контролировать выборы будут наблюдатели от кандидатов и партий, считает Миненко. Он добавил, что помощь также обещала предоставить Центральная избирательная комиссия.

Кандидат в губернаторы и депутат Государственной Думы от КПРФ Владимир Бортко считает, что отсутствие видеонаблюдения не единственная проблема «дачных» участков. В частности, там избиратели не смогут проголосовать за муниципальных депутатов Петербурга, напомнил Бортко в разговоре с ЗАКС.Ру.

- Там масса чего не будет. Например, у людей нарушается избирательное право – они не будут избирать муниципальных депутатов. Это прямое нарушение, просто прямое конституционное нарушение избирательного права. Там всё нарушено: от начала и до конца, — уверен Владимир Бортко

Он сообщил, что решил направить депутатский запрос председателю ЦИК Элле Памфиловой с просьбой отменить экстерриториальные участки или пояснить, почему она этого не делает. Ранее Памфилова уже заявляла, что «дачные» участки для выборов губернатора Петербурга не надо создавать. При этом, она отметила, что ЦИК не имеет право отменить это решение петербургского избиркома, но очень рекомендует ГИКу снова обсудить вопрос. Миненко предположил, что к экстерриториальным участкам Горизбирком вернется на заседании 13 августа. Однако, вопрос целесообразности создания этих участков 13 августа так и не подняли, а до дня голосования осталось всего 26 дней.

Бортко выступает за полный отказ от экстерриториальных участков. При этом, если участки всё же будут организованы, то кандидат обещает направить туда своих наблюдателей. Также представитель КПРФ надеется на помощь псковского отделения партии «Яблока».

- Наши интересы диаметрально противоположные, но в данном случае они совпадают, - заявил Бортко.

Глава псковского «Яблока» Лев Шлосберг подтвердил ЗАКС.Ру, что общался с Бортко о наблюдении за «дачными» участками в регионе.

- Мне действительно в минувшую субботу позвонил Владимир Владимирович Бортко, и мы с ним разговаривали. Он выразил обеспокоенность ситуацией в Псковской области. Я ему подтвердил, что основания для этого беспокойства есть. Мы ведем сейчас и юридические, и административные разговоры внутри «Яблока» о том, каким образом мы можем обеспечить эти 20 избирательных участков контролем, - рассказал Шлосберг.

По его словам, главная проблема заключается в том, что у «Яблока» нет своего кандидата в губернаторы Петербурга. Сейчас партия прорабатывает вариант включения своих представителей в участковые избирательные комиссии Псковской области.

Шлосберг считает, что в сложившейся ситуации с экстерриториальными участками необходима консолидация нескольких политических организаций для контроля за голосованием. Псковское «Яблоко» же заинтересовано в том, чтобы на территории региона «не произошло преступления», заявил глава партийного отделения. Он добавил, что также необходимо большое общественное внимание.

- Выезд избирательной урны за несколько сотен километров к человеку – это, на самом деле, не создание благоприятных условий для голосования, это создание, в первую очередь, условий для фальсификации. Сейчас, если к этому голосованию, в Псковской области в том числе, будет привлечено значительное общественное внимание, если будут представители СМИ… А я знаю, что представители петербургских СМИ ездили по этим специальным избирательным участкам и увидели очень неприглядную картину, - напомнил Шлосберг.

Политик считает, что если СМИ будут держать в фокусе внимания голосование в Псковской области постоянно, включая сам день голосования, то это общественное внимание может снизить уровень фальсификации.

Потому что, когда на какое-то темное место светишь фонариком, то черти разбегаются, — сказал Лев Шлосберг.

Неизвестно куда, неизвестно на что

На отказе от «дачных» участков настаивает и петербургское отделение «Справедливой России». Партия выступила с коллективным заявлением в ГИК и ЦИК. Кандидат в губернаторы от «Справедливой России» Надежда Тихонова в разговоре с ЗАКС.Ру рассказала, что партия будет добиваться отмены экстерриториальных участков. Если же этого не произойдет, то партия будет думать над дальнейшими своими действиями, отметила Тихонова. По ее словам, отсутствие видеонаблюдения является недостатком, но она всё же надеется на отмену «дачных» участков.

- Наблюдать, наверно, надо будет. Будем следить за списком избирателей… Но я считаю, что здравый смысл всё-таки должен быть, и участки надо отменить, - заявила кандидат от СР. – Если мы будем видеть, что в списках избирателей [для голосования в соседних регионах] будет какое-то понятное число, не будет там каких-то тысяч, сотен тысяч, тогда нет беспокойства.

Тихонова так же напомнила, что на «дачных» участках петербуржцы не смогут проголосовать за муниципальных депутатов – поэтому «обязательно нужно вернуться в город».

Отрицательно к отсутствию видеонаблюдения относится и другой кандидат в губернаторы – от «Гражданской платформы» - Михаил Амосов. При этом, он также заявил, что экстерриториальных участков «вообще не должно быть». Однако, кандидат всё же планирует при необходимости направить туда наблюдателей.

- Думаю, что куда-то, наверно, направим [наблюдателей], но в массовом порядке вряд ли. Это очень сложно. Потому что я, честно говоря, пока вообще не представляю адреса этих участков, как это всё будет организовано… Не очень понятно даже, куда их отправлять? — задался вопросом Амосов.

Всего Горизбирком планирует создать в Ленинградской области 72 экстерриториальных участка, в Псковской области – 20 участков. На каждый из них по два наблюдателя решила отправить Общественная палата Петербурга с помощью 47 организаций.

Как рассказал ЗАКС.Ру руководитель аппарата Общественной палаты Петербурга Андрей Малков, сейчас команды на все участки сформированы, но позже могут произойти какие-то замены.

- Мы набрали всех наблюдателей. Мы уже проводили большое обучение в БКЗ «Октябрьский». Конечно, мы готовимся к этой истории. Прекрасно понимаем, что лучше готовиться заранее, - сообщил Малков.

Он добавил, что обучение всех наблюдателей и для Петербурга, и для соседних регионов проходит одновременно. Сейчас идет второй этап обучения: с 12 по 26 августа, уточнил глава аппарата.

Также Малков сообщил, что в качестве наблюдателей в Псковскую область могут отправиться жители Петербурга. Проезд и проживание в другом регионе им оплачивать, скорее всего, не будут, заявил представитель Общественной палаты. Он добавил, что организация рассматривает вариант оплаты проезда из Петербурга до дальнего избирательного участка вне города, но пока вопрос окончательно не решен – деньги на это в бюджет палаты не заложены.

Своих наблюдателей набирает и организация «Наблюдатели Петербурга», рассказала ее представитель Галина Культиасова. Она сообщила ЗАКС.Ру, что организация планирует охватить все «дачные» участки. Сейчас около 20% участков в Ленинградской области «закрыто», уточнила Культиасова. По ее словам, в Псковской области удается покрыть все участки. Набор наблюдателей будет продолжаться вплоть до 7 сентября, отметила Культиасова.

Она также рассказала, что «Наблюдатели Петербурга» сотрудничают с движением в защиту прав избирателей «Голос» и кандидатами в губернаторы. Однако, пока никаких конкретных договоренностей с ними нет, утончила «наблюдатель Петербурга».

Редакция ЗАКС.Ру спросила у предвыборного штаба кандидата в губернаторы в ременного главы города Александра Беглова о том, планируют ли они направлять на экстерриториальные участки своих наблюдателей. На момент публикации материала ответ на соответствующий запрос редакция не получила.

София Саттарова

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