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20:56

Представителя "Анна Нова" полиция увела от защитников Муринского парка

фото ЗакС политика Представителя "Анна Нова" полиция увела от защитников Муринского парка

На митинг против строительства второй очереди спорткомплекса Nova Arena, который проходит 13 августа в Муринском парке, пришел начальник инвестиционного отдела компании-застройщика "Анна Нова" Самвел Григорян. 

Он простоял у сцены несколько минут, после чего полицейские отвели его в сторону и провели беседу. Назад Григорян уже не вернулся и следил за происходящим на расстоянии.

Организатор митинга Марианна Бакан рассказала ЗАКС.Ру, что попросила полицейских провести беседу с представителем застройщика. Она увидела, что Григорян принес с собой пакет с бумагами и решила, что это листовки. Бакан объяснила, что на митинге заявлены конкретные лозунги, а у представителя застройщика может быть агитация с противоположной повесткой.

Григорян сообщил ЗАКС.Ру, что полицейские попросили его отойти подальше от массы людей. По его словам, листовок он с собой не приносил, а в пакете у него были документы, которые он хотел показать участникам митинга.

Григорян отметил, что надеялся выступить со сцены.

В митинге против строительства спорткомплекса в Муринском парке участвовало около 500 человек. Со сцены выступали местные жители, представители гражданских инициатив и кандидаты в губернаторы Петербурга Надежда Тихонова и Михаил Амосов.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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21:11    
Яйцелопам дали указание увести захватчика от греха подальше, что бы не начал всю теневую закулисную историю раскрывать. Бумаги с фамилиями показывать. Начал бы рассказывать кто, когда и почему разрешил им захватить парк.

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