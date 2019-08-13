Дочь Амосова оспорила отказ в регистрации кандидатом в мундепы в Горсуде

Кандидат в депутаты МО "Гражданка" и дочь претендента на место губернатора Михаила Амосова Галия отстояла в Городском суде Петербурга свое право на участие в муниципальных выборах.

Глава муниципалитета Наталия Вайцехович обратилась в Калининский районный суд с требованием снять с регистрацию Галию Амосову. Райсуд удовлетворил требования истицы. По мнению Михаила Амосова, его дочь сняли с муниципальных выборов из-за абсурдной ошибки - она якобы неправильно указала сведения о дипломе о высшем образовании. Амосов связывает претензию в адрес дочери со своей политической активностью.

Как рассказал ЗАКС.Ру Михаил Амосов, Городской суд Петербурга 13 августа удовлетворил апелляционную жалобу Галии Амосовой на решение Калининского районного суда и восстановил ее в правах кандидата в мундепы.

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