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14 августа, 9:28

СМИ: Дело о "массовых беспорядках" в Москве возглавил следователь, который вел "болотное дело"

фото ЗакС политика СМИ: Дело о "массовых беспорядках" в Москве возглавил следователь, который вел "болотное дело"

Следственную группу по делу о массовых беспорядках на митинге 27 июля в Москве возглавил старший следователь по особо важным делам при председателе СК Руслан Габдулин, передает «Дождь» со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.

В своем Telegram-канале Пашков привел лишь фамилию следователя, но в разговоре с журналистами подтвердил, что речь идет о Руслане Габдулине. Источник информации он не раскрыл.

Габдулин в 2012 году возглавлял следствие по «болотному делу». Тогда же он принял к производству дело Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, которых в итоге приговорили к 4,5 годам колонии по обвинению в организации беспорядков. Также Габдулин вел и другие резонансные дела – например, дело о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» и о крушении дизель-электрохода «Булгария» в 2011 году.

Ранее стало известно, что в следственную группу по делу о массовых беспорядках вошли следователи, имена которых совпадают с теми, кто занимался «болотным делом». 

Дело о массовых беспорядках возбудили после митинга 27 июля, арестованы 13 человек. Им вменяются такие «эпизоды», как бросок пластиковой бутылки в сторону правоохранителей, тары из-под лимонада, «направление действий» протестующих, прикосновение к шлему росгвардейца и другое. СПЧ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения дела.

Акции протеста в Москве длятся с середины июля, протестующие требуют допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Кроме шествия 27 июля, крупная акция состоялась 3 августа. В каждый из этих дней были задержаны более 1000 человек, правоохранители применяли спецсредства.

10 августа прошла крупная согласованная акция протеста, которую посетили около 50 тысяч человек. После этого некоторые из участников направились в сторону администрации президента, и их начали задерживать. В автозаки попали более 250 человек.

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14 августа, 15:05    
Все это мямляние про бунты - это признак антикионституционного удержания власти. У нас в Конституции, которую кстати клялся защищать Путин, демократическое государство, а не монархия с единственно верной идеологией. Так что оппозиционноя борьба не может быть бунтом.

14 августа, 10:21    
Очень мудрое решение назначить опытных(!!!) следователей для ведения дел по массовым беспорядкам в Москве! Прозападны[цензура]товщики-это заклятые ВРАГИ России и россиян! Они все должны сидеть на нарах или валить лес на просторах Сибири пожизненно! Это им и должна обеспечит бригада следователей во главе с патриотом России Русланом Габдулиным!

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