В Госдуме предложили запретить ездить на старых машинах

Комитет Госдумы по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей, достигших предельного возраста, пишет «Коммерсантъ».

Зампред комитета Альфия Когогина направила обращение в Минтранс и Минпромторг. Она предлагает законодательно запретить использование «автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». О каких именно автомобилях идет речь и какое наказание ждет нарушителей, не уточняется.

Пока в России нет ограничений на возраст транспорта. В 2020 году вступит в силу норма, касающаяся автобусов для перевозок детей: транспорт должен быть не старше 10 лет. В 2013 году Минпромторг предлагал ограничить предельный возраст коммерческого транспорта 7-15 годами, но законопроект в Госдуму так и не был внесен.

По данным ГИБДД, возраст трети транспортных средств в России превышает 15 лет (20,9 млн из 60,5 млн). Возраст еще 10 млн старше десяти лет.