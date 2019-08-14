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14 августа, 9:54

В Госдуме предложили запретить ездить на старых машинах

фото ЗакС политика В Госдуме предложили запретить ездить на старых машинах

Комитет Госдумы по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей, достигших предельного возраста, пишет «Коммерсантъ».

Зампред комитета Альфия Когогина направила обращение в Минтранс и Минпромторг. Она предлагает законодательно запретить использование «автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». О каких именно автомобилях идет речь и какое наказание ждет нарушителей, не уточняется.

Пока в России нет ограничений на возраст транспорта. В 2020 году вступит в силу норма, касающаяся автобусов для перевозок детей: транспорт должен быть не старше 10 лет. В 2013 году Минпромторг предлагал ограничить предельный возраст коммерческого транспорта 7-15 годами, но законопроект в Госдуму так и не был внесен.

По данным ГИБДД, возраст трети транспортных средств в России превышает 15 лет (20,9 млн из 60,5 млн). Возраст еще 10 млн старше десяти лет.

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15 августа, 0:57    
Альфия Когогина - идиотка.

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