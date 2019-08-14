СМИ: Работающие на митингах бойцы ОМОНа жалуются на задержку субсидий на жилье

Сотрудники ОМОНа, работавшие на митингах, собираются обратиться в Конституционный суд из-за длинных и непрозрачных очередей на получение жилищных субсидий, пишет «Собеседник».

О проблеме рассказал один из сотрудников ОМОНа в Петербурге, его имя не называется. «А потом вдруг резко сместился вниз на 600 человек. И невозможно узнать, почему, эта очередь непрозрачна. Кого там вперед меня поставили – неизвестно. Такая проблема, как у меня, почти у всех нас. Терпения не осталось уже», - приводятся слова источника.

По его словам, заявителями в иске в Конституционный суд выступят бойцы, уже вышедшие на пенсию, поскольку «им терять нечего».

По закону правоохранители получают право на жилищную субсидию после 10 лет службы, при этом в законе говорится о «рамках предоставляемого финансирования».

«И с каждым годом бюджет все меньше и меньше. В очереди – десятки тысяч людей, сейчас выделили на год 2 млрд рублей. При таких темпах ждать положенную субсидию придется 100 лет», - пояснил адвокат Дмитрий Изварин. По его словам, иск в суд будет направлен в ближайшие дни.