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14 августа, 10:35

СМИ: Работающие на митингах бойцы ОМОНа жалуются на задержку субсидий на жилье

фото ЗакС политика СМИ: Работающие на митингах бойцы ОМОНа жалуются на задержку субсидий на жилье

Сотрудники ОМОНа, работавшие на митингах, собираются обратиться в Конституционный суд из-за длинных и непрозрачных очередей на получение жилищных субсидий, пишет «Собеседник».

О проблеме рассказал один из сотрудников ОМОНа в Петербурге, его имя не называется. «А потом вдруг резко сместился вниз на 600 человек. И невозможно узнать, почему, эта очередь непрозрачна. Кого там вперед меня поставили – неизвестно. Такая проблема, как у меня, почти у всех нас. Терпения не осталось уже», - приводятся слова источника.

По его словам, заявителями в иске в Конституционный суд выступят бойцы, уже вышедшие на пенсию, поскольку «им терять нечего».

По закону правоохранители получают право на жилищную субсидию после 10 лет службы, при этом в законе говорится о «рамках предоставляемого финансирования».

«И с каждым годом бюджет все меньше и меньше. В очереди – десятки тысяч людей, сейчас выделили на год 2 млрд рублей. При таких темпах ждать положенную субсидию придется 100 лет», - пояснил адвокат Дмитрий Изварин. По его словам, иск в суд будет направлен в ближайшие дни.

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15 августа, 10:39    
15-12
Согласен. Но как дети в детском отделении психбольницы: где все пациенты примерно в равных условиях и только хитромудрая администрация направляет процессы.

14 августа, 15:12    
Почему-то, омоновцы считают, что те, кто выходят протестовать на улицу - это "агенты госдепа" и "преступники", которых надо запрессовать и запаковать. А когда их так же кидают, те же, из-за кого эти "упакованные" протестовать ходили, - то это великая несправедливость. Как дети.

14 августа, 12:41    
а на всех жилья не хватит!

14 августа, 12:33    
А что удивляться? Всё в путинском клептократическом режиме - ложь, и обман, и фейк.
Военных пенсионеров с жильем динамят, вдов погибших военных лишают положенных выплат, вообще все трудовые и социальные права превращены в фикцию.
Пора прекратить слушать этих лживых воров, а дать им крепкого пинка под задницу - и весь разговор!

14 августа, 10:49    
ОМОНавцам за каждого пойманного и отправленного на нары бунтовщика-русофоба надо выдавать премию, как охотникам выдают деньги за шкуру каждого убитого волка!

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