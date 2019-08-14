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11:10

Прокуратура запугала активистов Шиеса ответственностью за несогласованный фестиваль

фото ЗакС политика Прокуратура запугала активистов Шиеса ответственностью за несогласованный фестиваль

Суровыми мерами стала грозить экозащитникам на станции Шиес, обосновавшимся в палаточном лагере и протестующим против строительства скандального экотехнопарка, прокуратура Архангельской области, которая предупредила их об этом на собственном сайте.

Прокуратуру смутили призывы к участию всех неравнодушных в ни с кем не согласованном фестивале "НаШИЕСтвие", который должен будет пройти с 15 по 18 августа.

Организаторам и участникам грозят штрафами и обязательными работами.

Вняв предупреждению, организаторы сообщили в своей группе "Поморье - не помойка" об отмене мероприятия в первоначальном виде, но и о том, что все желавшие выступить смогут выступить в формате "песен у костра".

Ранее участники протестов констатировали, что строительство мусорного полигона приостановлено, но что при этом техника, рабочие и охранники возвращаются на территорию. Еще раньше сотрудники ЧОП не раз избивали протестующих, после чего последних штрафовали на крупные суммы.

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