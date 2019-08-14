Смольный согласовал митинг за сохранение парка Малиновка

Комитет по вопросам законности Смольного согласовал митинг в защиту парка Малиновка 21 августа в 18:00, сообщили в петербургском отделении партии «Справедливая Россия».

Заявитель митинга – кандидат в губернаторы Петербурга Надежда Тихонова. Заявленное количество участников – 700 человек. Митинг пройдет в самом парке Малиновка, на футбольной площадке неподалеку от проспекта Косыгина.

По словам Тихоновой, парк «должен полностью сохраниться в существующих границах». Фракция намерена настаивать на том, чтобы в 2020 году при разработке нового Генплана Петербурга участку в парке, отданном под строительство храма, вернули статус рекреационной зоны.

В 2015 году в парке Малиновка планировалось построить православный храм. Впоследствии, после нескольких протестных акций местных жителей, городские власти отказались от этой идеи.

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