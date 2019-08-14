Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Муниципал

12:36

«Коммунисты России» намерены требовать уголовного дела против главы ИКМО «Светлановское»

фото ЗакС политика «Коммунисты России» намерены требовать уголовного дела против главы ИКМО «Светлановское»

Избирательная комиссия МО «Светлановское» повторно отказала в регистрации кандидату от «Коммунистов России» Даниилу Чехе, несмотря на протест Горизбиркома, сообщил ЗАКС.Ру второй секретарь петербургского отделения партии Александр Рахманин.

Теперь коммунисты намерены добиваться возбуждения уголовного дела в отношении председателя ИКМО «Светлановское» Романа Серова, рассказал Рахманин. Они планируют в ближайшие дни встать в пикет с этим требованием. Кроме того, кандидат готовит жалобу в Горизбирком. Он просит, чтобы городская комиссия зарегистрировала его сама.

- 31 июля у Горизбиркома было решение отменить решение внутригородской муниципальной избирательной комиссии и повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидатом в депутаты Даниила Чеха. В третьем пункте говорится, что ИКМО «Светлановское» при повторном рассмотрении должно руководствоваться выводами городской избирательной комиссии. А они по второму разу сделали то же самое, - возмутился Рахманин.

В первый раз Чехе отказали в регистрации кандидатом 19 июля. ИКМО обосновала свое решение тем, что «Коммунисты России» якобы не уведомили комиссию о партийной конференции.   


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:50 В Горизбирком с начала кампании поступило 2408 обращений по муниципальным выборам

14:48 Организаторы акции «Петербург против единороссов» передумали ее проводить

13:21 Вячеслав Дацик записал видео в поддержку жены и против руководства МО «Екатерингофский»

13 августа, 21:22 Дочь Амосова оспорила отказ в регистрации кандидатом в мундепы в Горсуде

13 августа, 18:37 Экс-глава петербургского штаба Навального обратился в СК из-за недопуска на выборы

13 августа, 18:33 Эсеры ожидают снятия главы ИКМО «Академическое»

13 августа, 14:51 У администрации Кировского района пикетируют кандидаты в мундепы МО "Ульянка"

13 августа, 14:03 Кандидаты в мундепы МО “Екатерингофский” позвали в суд представителей ГИК

13 августа, 12:55 Суд отменил регистрацию Кена кандидатом в депутаты МО «Светлановское»

13 августа, 11:50 ГИК вернула члену ТИК № 11 полномочия спустя полтора часа после отстранения

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:41 Янкаускас получил третий подряд административный арест   1

16:40 Муринский парк: предвыборная экология

16:22 Суд оставил приговор калининградскому журналисту Рудникову без изменений

16:20 Суд арестовал активиста, обвиняемого по "дадинской статье" после митинга 10 августа в Москве   2

16:17 Из спецприемника Навальный призвал не зацикливаться на численности митингов   2

16:04 Штаб Беглова: Отсутствие видеонаблюдения на «дачных» участках восполнят наблюдатели

15:56 "Общественный вердикт" просит прокуратуру наказать матерившихся на митингах правоохранителей

15:29 Песков: Путин ориентировался на опыт Беглова при назначении его врио губернатора Петербурга   5

14:59 Зюганов утверждает, что в России - системный кризис   5

14:50 В Горизбирком с начала кампании поступило 2408 обращений по муниципальным выборам   1

14:48 Организаторы акции «Петербург против единороссов» передумали ее проводить   1

14:35 Арт-парк в Петербурге начнут строить не ранее 2021 года

14:30 Общественная палата и союз архитекторов рассказали, чего петербуржцы ждут от Арт-парка

14:21 В разговоре с ЦИК Миненко допустил сокращение числа "дачных" участков для голосования

13:42 Политолог Соловей призвал россиян не ждать и не бояться диктатуры чекистов   4

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru