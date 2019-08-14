«Коммунисты России» намерены требовать уголовного дела против главы ИКМО «Светлановское»

Избирательная комиссия МО «Светлановское» повторно отказала в регистрации кандидату от «Коммунистов России» Даниилу Чехе, несмотря на протест Горизбиркома, сообщил ЗАКС.Ру второй секретарь петербургского отделения партии Александр Рахманин.

Теперь коммунисты намерены добиваться возбуждения уголовного дела в отношении председателя ИКМО «Светлановское» Романа Серова, рассказал Рахманин. Они планируют в ближайшие дни встать в пикет с этим требованием. Кроме того, кандидат готовит жалобу в Горизбирком. Он просит, чтобы городская комиссия зарегистрировала его сама.

- 31 июля у Горизбиркома было решение отменить решение внутригородской муниципальной избирательной комиссии и повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидатом в депутаты Даниила Чеха. В третьем пункте говорится, что ИКМО «Светлановское» при повторном рассмотрении должно руководствоваться выводами городской избирательной комиссии. А они по второму разу сделали то же самое, - возмутился Рахманин.

В первый раз Чехе отказали в регистрации кандидатом 19 июля. ИКМО обосновала свое решение тем, что «Коммунисты России» якобы не уведомили комиссию о партийной конференции.

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