Соболь высказалась о гей-парадах и усыновлении детей однополыми парами

Держащая 31 день протестную голодовку несостоявшийся кандидат в московские депутаты Любовь Соболь в большом интервью "Дождю" изложила свой взгляд на идеальную процедуру организации ЛГБТ-акций. По ее словам, политические и религиозные нравы в субъектах РФ настолько разнятся между собой, что такого рода демонстрации представляют собой проблему, заслуживающую вынесения на региональные референдумы.

"Важно, чтобы, когда чиновник, условная мэрия Москвы разрешает эти гей-парад, чтобы потом этих людей никто не пришел бить и как-то противодействовать им. Их надо очевидным образом охранять, и этот вопрос очевидным образом должен обсуждаться обществом", - добавила она.

Что касается острой и дискуссионной темы усыновления детей однополыми союзами, то здесь позиция политика прозвучала еще более определенно.

"Я за усыновление, любым человеком, в любом качестве, любыми парами и семьями. Детдом - худший вариант для ребенка, ребенку нужна забота", - заявила Соболь.

"Навальнистку" не допустили до выборов в Мосгордуму, забраковав значительную часть собранных ей подписей жителей столицы. Ее единомышленники, столкнувшиеся с той же проблемой - Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас - продолжают преследоваться государством и сидят по спецприемникам.