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13:03

Соболь высказалась о гей-парадах и усыновлении детей однополыми парами

фото ЗакС политика Соболь высказалась о гей-парадах и усыновлении детей однополыми парами

Держащая 31 день протестную голодовку несостоявшийся кандидат в московские депутаты Любовь Соболь в большом интервью "Дождю" изложила свой взгляд на идеальную процедуру организации ЛГБТ-акций. По ее словам, политические и религиозные нравы в субъектах РФ настолько разнятся между собой, что такого рода демонстрации представляют собой проблему, заслуживающую вынесения на региональные референдумы.

"Важно, чтобы, когда чиновник, условная мэрия Москвы разрешает эти гей-парад, чтобы потом этих людей никто не пришел бить и как-то противодействовать им. Их надо очевидным образом охранять, и этот вопрос очевидным образом должен обсуждаться обществом", - добавила она.

Что касается острой и дискуссионной темы усыновления детей однополыми союзами, то здесь позиция политика прозвучала еще более определенно.

"Я за усыновление, любым человеком, в любом качестве, любыми парами и семьями. Детдом - худший вариант для ребенка, ребенку нужна забота", - заявила Соболь.

"Навальнистку" не допустили до выборов в Мосгордуму, забраковав значительную часть собранных ей подписей жителей столицы. Ее единомышленники, столкнувшиеся с той же проблемой - Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас - продолжают преследоваться государством и сидят по спецприемникам.

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13:49    
Поддержка гомосеков-это реально УБИЙСТВО русской нации и России соответственно!!!!!!!!!!! Так как сейчас в России миллионы гомосеков, значит миллионы(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) русских девушек не выйдут замуж, значит не познают радость материнства, не родят МИЛЛИОНЫ(!!!!!!!!!!) детей, что приведёт к полному ВЫМИРАНИЮ России! Сталин жёстко боролся с гомосеками и ежегодный естественный прирост населения был 3 миллиона(!!!!!) человек. Путин совершенно не борется с пыдорами, и естественная убыль населения в этом году будет почти пол миллиона(!!!!!!!!!!!!!!) человек... Никакой рост детских пособий не поможет с демографической катастрофой! Ужас!!! Дикий ужас!!!

13:34    
13-15
Митинговать и обсуждать любые вопросы нашей жизни безусловно надо, массово, активно и в свободной форме.  Но - без дефективных и нетрадиционно-больных. Не люблю их и, по возможности, при любом удобном случае буду их вразумлять быстро и максимально доходчиво.

13:26    
Лучше б молчала.

13:15    
Так на митингах на проспекте Сахарова развивается больше флагов ЛГБТ, чем российских, что закономерно, так как на эти тусовки приходят лишь гомосеки, наркоманы и антисоветчики-русофобы! Да, и ещё бандеровцы с укрофлагами...Нормальные люди эти митинги обходят стороной!

13:13    
А я не согласен и считаю, что соболь превратился в свинью. Голодовка подействовала.

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