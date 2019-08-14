Число готовых голосовать за "Единую Россию" снизилось после пенсионной реформы

Менее трети опрошенных россиян – 28% - проголосовали бы за партию «Единую Россию», если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшие выходные, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Эксперты опросили 1605 человек в 50 регионах России. Исследование проводилось на дому методом личного интервью с 18 по 24 июля. Погрешность составляет от 1,5% до 3,4%, в зависимости от близости показателей к 50%.

Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресение, за «единороссов» голоса отдали бы 28% респондентов. Такой же результат наблюдался при опросе в августе 2018 года, а в декабре 2017-го свои голоса бы партии отдали 37% опрошенных. Падение произошло на фоне повышения возраста выхода на пенсию в России, за которое фракция «Единая Россия» проголосовала практически в полном составе, не считая Натальи Поклонской.

КПРФ поддержали бы 11% опрошенных, ЛДПР – 10%. Еще одна парламентская партия, «Справедливая Россия», выборы бы проиграла: готовы за них проголосовать в ближайшее время только 2% респондентов. Чуть больше набрали бы «Коммунисты России»: 3% опрошенных сообщили, что проголосовали бы за них. Еще 3% испортили бы бюллетень, 24% не стали бы голосовать.

При этом из числа тех, кто оказался готов был бы проголосовать на «выборах» в ближайшее воскресенье, за «Единую Россию» голоса бы отдали 44% опрошенных. КПРФ поддержали бы 17% из этого числа, ЛДПР – 16%, «Справедливую Россию» - 4%. 5% испортили бы бюллетень.