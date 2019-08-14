Вячеслав Дацик записал видео в поддержку жены и против руководства МО «Екатерингофский»

Боец ММА, националист Вячеслав Дацик выложил на своей странице «ВКонтакте» видеообращение о ситуации в МО «Екатерингофский», где с выборов в местный совет через суд пытаются снять его жену Викторию.

Иск с требованием отменить регистрацию кандидатки подал самовыдвиженец Вячеслав Шульгин, работающий в администрации МО «Екатерингофский». Виктория Дацик уверена, что это «фейковый» кандидат. Ее супруг придерживается аналогичной точки зрения.

- Данные кандидаты получали денежные средства – по 10 тысяч рублей за пять дней, - когда создавали очередь, чтобы никто не зарегистрировался, чтобы обеспечить возможность остаться во власти действующим ее представителям… Они сами боятся вступать с нами в борьбу и подавать исковые заявления. Они подают эти заявления от лица этих кандидатов, от так называемого Шульгина, - заявил Дацик.

Виктория Дацик объяснила, что идет в муниципальные депутаты, чтобы навести порядок, в частности, закрыть бордели.

- Мой муж неоднократно их громил, и он будет это делать, только будет делать это законно. Никто его за это не посадит, - добавила она, подчеркнув, что идет во власть, «чтобы возрождать Советскую державу».

Отметим, что Виктория Дацик баллотировалась в депутаты от МО «Екатерингофский» от партии ЛДПР. На ее агитационных плакатах также размещен логотип националистического Комитета «Нация и Свобода».