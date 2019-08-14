Политолог Соловей призвал россиян не ждать и не бояться диктатуры чекистов

Рассуждая о ближайшем будущем России, часто дающий прогнозы политолог, бывший профессор МГИМО Валерий Соловей рассказал в Facebook о том, что страна защищена от превращения в диктатуру под управлением спецслужб. Этого не следует бояться по целому ряду причин. В первую очередь, для этого не хватает ни энтузиазма, ни требуемого количества сотрудников. Есть и другая веская предпосылка.

"Вся несиловая и даже, частично, силовая часть элиты и всё без исключения чиновничество Российской Федерации категорически против диктатуры чекистов. Чиновники, конечно, трусливые оппортунисты, но саботировать умеют блестяще", - говорится, в частности, в его новом тексте.

По словам Соловья, президент Владимир Путин также не заинтересован в сценарии "закручивания гаек" и тотального засилья ФСБ, поскольку он хочет войти в учебники истории под другим знаком. Не в пользу жесткого репрессивного сценария говорит, наконец, и то, что в Кремле, по данным ученого, кулуарно признали: протест уже не получилось подавить силовыми методами.