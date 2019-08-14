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13:42

Политолог Соловей призвал россиян не ждать и не бояться диктатуры чекистов

фото ЗакС политика Политолог Соловей призвал россиян не ждать и не бояться диктатуры чекистов

Рассуждая о ближайшем будущем России, часто дающий прогнозы политолог, бывший профессор МГИМО Валерий Соловей рассказал в Facebook о том, что страна защищена от превращения в диктатуру под управлением спецслужб. Этого не следует бояться по целому ряду причин. В первую очередь, для этого не хватает ни энтузиазма, ни требуемого количества сотрудников. Есть и другая веская предпосылка.

"Вся несиловая и даже, частично, силовая часть элиты и всё без исключения чиновничество Российской Федерации категорически против диктатуры чекистов. Чиновники, конечно, трусливые оппортунисты, но саботировать умеют блестяще", - говорится, в частности, в его новом тексте.

По словам Соловья, президент Владимир Путин также не заинтересован в сценарии "закручивания гаек" и тотального засилья ФСБ, поскольку он хочет войти в учебники истории под другим знаком. Не в пользу жесткого репрессивного сценария говорит, наконец, и то, что в Кремле, по данным ученого, кулуарно признали: протест уже не получилось подавить силовыми методами.

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16:45    
"государственная безопасность России" давно подорвана ворьём с сотнями миллиардов в карманах, с недвижимостью в Европе и Штатах и с видом на жительства там же.

15:17    
Всякие недоучки вроде(13:58) пытаются здесь очень смешно рассуждать о политике. Кроме примитивных оскорблений и тупых пропагандистских приёмов ничего путного не получается. Беда с интеллектом у провластных троллей.

15:05    
Может опять пьянь подыскать?
Запад с пониманием относился: "Ну алкоголик, что возьмешь...

13:58    
Соловей целеустремлённо работает на прозападную "пятую колонну! Ему лучше подошла бы фамилия ДЯТЕЛ...Долбит и долбит без остановки... Выдвигает массу идей, гипотез, делает всякие предсказания ЕЖЕМИНУТНО, но все они направлены на мобилизацию экстремистов, на подрыв государственной безопасности России! Потому с позором и прогнали этого ЦРУшного рупора из МГИМО!

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