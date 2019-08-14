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13:39

Ильдара Дадина задержали в Смоленской области у колонии

фото ЗакС политика Ильдара Дадина задержали в Смоленской области у колонии

Активист Ильдар Дадин сообщил в Facebook, что его задержал полицейский у исправительной колонии № 3 в Смоленской области.

По словам Дадина, полицейский был в гражданской форме и предъявил удостоверение. Задержание он произвел с применением физической силы, утверждает активист. Суть претензий пока не сообщается. Дадина доставили в отдел полиции города Сафоново.

Дадин собирался встретить на выходе из колонии Дениса Бахолдина, который должен выйти сегодня на свободу. До задержания в приемной ИК-3 к нему подошел человек в форме, представившийся оперативником, пытался проверить документы активиста и выяснить цель нахождения. Дадин в ответ сослался на Конституцию, и сотрудник ушел.

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14:54    
13:51 Никто тебе, блаженному, ничего не должен.

13:51    
Экстремист Дадин должен сидеть на нарах пожизненно!

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