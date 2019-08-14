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14:21

В разговоре с ЦИК Миненко допустил сокращение числа "дачных" участков для голосования

фото ЗакС политика В разговоре с ЦИК Миненко допустил сокращение числа "дачных" участков для голосования

Общаясь по видеосвязи с руководством Центризбиркома, глава ГИК Виктор Миненко согласился пойти на уступки и снизить число участков для голосования на губернаторских выборах в Ленинградской и Псковской областях.

"Мы сейчас уже видим, что по Пскову порядка пяти избирательных участков необходимо упразднить. Активность нашего избирателя там крайне низкая. Необходимости в развертывании там избирательных участков нет. В Ленинградской области рассматриваем возможность упразднить порядка десяти участков, которые находятся рядом друг с другом", - заявил Миненко.

При этом как именно проверялась эта активность, он не уточнил. Для того, чтобы принять то или иное решение по удаленным от Петербурга участкам, Горизбиркому требуется еще как минимум одна неделя.

В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова сочла нужным предостеречь собеседника от волюнтаризма на выборах, поскольку, по ее словам, именно за разного рода нарушения на выборах президента в марте 2018 года был снят Виктор Панкевич - предшественник Миненко.

"Наша позиция крайне отрицательная, - заявила Памфилова. - У ЦИКа нет возможности напрямую запретить. Это чисто ваша ответственность. Мы со своей точки зрения считаем, что ну точно в Пскове нецелесообразно". 

Отметим, что пока в планы городской избирательной комиссии входит обеспечить работу на 20 участках в Псковской и на 92 - в Ленинградской областях. На них не планируется вести видеонаблюдение.

ЗАКС.Ру посетил 11 предполагаемых избирательных участков в Псковской области. Оказалось, что некоторые найти не так просто, объявлений о грядущих петербургских выборах нет, а встретившиеся по пути дачники из Петербурга о создании участков слышат впервые.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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