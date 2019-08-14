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14:30

Общественная палата и союз архитекторов рассказали, чего петербуржцы ждут от Арт-парка

фото ЗакС политика Общественная палата и союз архитекторов рассказали, чего петербуржцы ждут от Арт-парка

Общественная палата (ОП) Петербурга и Санкт-Петербургский союз архитекторов рассказали о промежуточных итогах опроса по выбору названия для арт-парка на набережной Малой Невы и его наполнения. Предварительные результаты опроса представили на пресс-конференции, 14 августа, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Председатель комиссии по сохранению историко-культурного наследия и туристической привлекательности Петербурга Общественной палаты Дмитрий Шерих сообщил, что ОП опросила около 15 тысяч петербуржцев. Опрос проходил двумя способами: при голосовании в интернете и по телефону ветеранских и других организаций, уточнил Шерих. Он добавил, что часть участвующих в интернет-опросе были иногородними - ОП при представлении промежуточных результатов отсеяло их. В итоге, лидер голосования - Тучков буян (34,51%), на втором месте - Романовский (19,58%), на третьем - Петроградский (14,59%).

Также название Тучков буян лидирует в опросе союза архитекторов, сообщил президент организации Олег Романов. По его словам, еще одно популярное название - Романовский. 

Помимо этого, Романов рассказал, что большинство опрошенных жителей города хотят видеть парк в виде ландшафтного варианта. Также петербуржцы хотели бы видеть в арт-парке зимний каток, фонтаны, ботанический сад, открытую сцену, городской пляж и другое, добавил президент союза архитекторов.

По данным председателя Общественной палаты Нины Кукурузовой, петербуржцы надеются на доступность парка и на то, что он будет вписан в окружение. Также жители города хотят, чтобы парк был бесплатным и без железных заборов, добавила Кукурузова.

Напомним, проект арт-парка врио губернатора Александр Беглов представил президенту России Владимиру Путину в апреле 2019 года. Путин одобрил проект. Ранее на этом месте планировали создать судебный квартал.

София Саттарова


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