Арт-парк в Петербурге начнут строить не ранее 2021 года

Президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Романов сообщил, что конкурс на проект арт-парка на Петроградской стороне объявят в конце 2019 - начале 2020 года. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в ТАСС 14 августа, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Конкурс продлится несколько месяцев, рассказал Романов. Он не смог назвать примерную дату окончания конкурса. При это, президент союза подтвердил, что работы по строительству парка начнутся не ранее 2021 года. Сколько будет стоить создание арт-парка, Романов не уточнил. Он отметил, что это «слишком ранний» вопрос.

На территории Арт-парка появятся театрально-выставочный комплекс, лекционный зал, лаборатории и мастерские, кинотеатр, галереи, рестораны и парковка. Ожидается, что большую часть земли займут зеленые насаждения. По результатам специального социологического опроса среди предложенных названий для будущего рекреационного пространства лидирует Тучков буян.

София Саттарова