Организаторы акции «Петербург против единороссов» передумали ее проводить

Оргкомитет намечавшегося на 17 августа митинга «Петербург против единороссов» намерен отозвать заявку на его проведение, сообщил ЗАКС.Ру один из заявителей, лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.

По его словам, акция изначально планировалась в формате шествия, но Смольный его не согласовал, а предложенный вариант с митингом на площади Ленина большинство организаторов не устроил.

- Дело в том, что завтра еще будет митинг КПРФ с такой же повесткой, а во-вторых, абсолютное большинство организаторов было за проведение исключительно марша. Раз не будет марша, то нет смысла и проводить митинг, - отметил Врански.

Он также отметил, что оргкомитет будет и дальше проводить акции, но в другой день.

Напомним, ранее тот же оргкомитет проводил на площади Ленина митинги по теме губернаторской и муниципальной кампании. Они состоялись 24 июля и 3 августа.

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