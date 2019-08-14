Зюганов утверждает, что в России - системный кризис

Российская власть, препятствуя проведению свободных конкурентных выборов, загнала тем самым Россию в критический тупик, полагает лидер КПРФ Геннадий Зюганов, с которым пообщалось агентство "Интерфакс". Без нормальных выборов, по его оценке, у страны остается только пути, и ни один из них не выглядет удовлетворительным.

Первый путь - это продолжение курса, который осуществляется единороссами, "обанкротился давно, и с такими темпами мы рухнем". Второй путь - навязываемый некими "силами", "вариант 90-х годов, но все сейчас согласны, что это были лихие 90-е, что убили 80 тысяч предприятий, что пустили по миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих".

Помимо выборов для вывода страны "из тяжелого, системного кризиса, который пока только усугубляется", по его словам, необходимо поддерживать талантливых граждан и ориентироваться на широко понимаемое созидание.