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14:59

Зюганов утверждает, что в России - системный кризис

фото ЗакС политика Зюганов утверждает, что в России - системный кризис

Российская власть, препятствуя проведению свободных конкурентных выборов, загнала тем самым Россию в критический тупик, полагает лидер КПРФ Геннадий Зюганов, с которым пообщалось агентство "Интерфакс". Без нормальных выборов, по его оценке, у страны остается только пути, и ни один из них не выглядет удовлетворительным.

Первый путь - это продолжение курса, который осуществляется единороссами, "обанкротился давно, и с такими темпами мы рухнем". Второй путь - навязываемый некими "силами", "вариант 90-х годов, но все сейчас согласны, что это были лихие 90-е, что убили 80 тысяч предприятий, что пустили по миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих".

Помимо выборов для вывода страны "из тяжелого, системного кризиса, который пока только усугубляется", по его словам, необходимо поддерживать талантливых граждан и ориентироваться на широко понимаемое созидание.

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16:42    
Не важно, что там говорит Зюганов. Те, кто действительно намерен довести свой протест до осознания властью, не могут себе позволить отвлекаться на споры с коммунистами. Они не у власти.

16:10    
Зюганов подставил Грудинина, не защитил его, дал Грудинина оклеветать и  уничтожить совхоз. Чистейшей воды месть за критику властьимущих.
Не спортивное  поведение у этой  властной бра тии!

15:37    
Зюганову ведь надо что-то говорить, как-то власть критиковать, а то совсем будет как-то некрасиво...А системный кризис он же во всём мире по всем направлениям! И Россия далёко не на худших позициях!

15:21    
Зюганову дали карт-бланш на слив протеста.

15:10    
Вот кстати правильно Зюганов сказал. только про некие силы не понял.

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