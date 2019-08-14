В Горизбирком с начала кампании поступило 2408 обращений по муниципальным выборам

Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко 14 августа отчитался о ходе муниципальной избирательной кампании Центризбиркому. Миненко участвовал в заседании ЦИК по видеосвязи.

По словам главы Горизбиркома, с начала муниципальной кампании в избирком поступило 2408 обращений по 110 муниципальным образованиям. Жалоб на отказ в регистрации кандидатов в мундепы зафиксировано 897 штук, из них рассмотрено 770. Решений пока нет по 50 поступившим жалобам, сообщил Миненко.

Горизбирком 343 раза отправил документы кандидатов на пересмотр в ИКМО, а 136 претендентов на места в совете зарегистрировал самостоятельно. Все требования ЦИКа зарегистрировать кандидата ГИК удовлетворил. Таких кандидатов было восемь. Глава ЦИК Элла Памфилова также сообщила, что в ее комиссии еще около 10 жалоб из Петербурга.

ЗАКС.Ру уже рассказывал, что районные суды в связи с муниципальными выборами практически завалены исками с жалобами на действия ИКМО. По словам Миненко, с 1 июля в суды Петербурга поступило 689 исковых заявлений. Удовлетворены требования 114 истцов, отказано было 249 заявителям.

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