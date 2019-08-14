Песков: Путин ориентировался на опыт Беглова при назначении его врио губернатора Петербурга

При назначении врио губернатора Петербурга Александра Беглова не учитывалась его партийная принадлежность, президент Владимир Путин учитывал его опыт, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«В первую очередь президент всегда ориентируется на жизненный и служебный опыт, что называется послужной список кандидатов и, конечно, на личные качества, на профессиональные качества», - сказал Песков. Он подчеркнул, что партийная принадлежность при назначении врио главы регионов тоже учитывается, но не в первую очередь.

Накануне Беглов в ходе дебатов с кандидатами в губернаторы объявил себя хозяйственником, заявив, что не принадлежит к какой-либо партии. Вскоре после этого с сайта «Единой России» удалили страницу с его биографией - там он значился как член высшего совета единороссов. Удаленная страница сохранилась в кэше Google. Была она и в «Яндексе», однако на сегодняшний день в поисковике уже нет упоминаний о ней. Google все еще выдает по поиску ссылку с заголовком «Беглов Александр Дмитриевич», фотографией чиновника и предпросмотром сведений о нем.

Беглов идет на выборы губернатора как самовыдвиженец. При этом глава «Единой России» в Петербурге Вячеслав Макаров подчеркивал, что партия поддержит Беглова на выборах и не станет выдвигать своего кандидата. Напоминал он и что Беглов был одним из основателей «Единой России» в Петербурге.

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