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15:29

Песков: Путин ориентировался на опыт Беглова при назначении его врио губернатора Петербурга

фото ЗакС политика Песков: Путин ориентировался на опыт Беглова при назначении его врио губернатора Петербурга

При назначении врио губернатора Петербурга Александра Беглова не учитывалась его партийная принадлежность, президент Владимир Путин учитывал его опыт, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«В первую очередь президент всегда ориентируется на жизненный и служебный опыт, что называется послужной список кандидатов и, конечно, на личные качества, на профессиональные качества», - сказал Песков. Он подчеркнул, что партийная принадлежность при назначении врио главы регионов тоже учитывается, но не в первую очередь.

Накануне Беглов в ходе дебатов с кандидатами в губернаторы объявил себя хозяйственником, заявив, что не принадлежит к какой-либо партии. Вскоре после этого с сайта «Единой России» удалили страницу с его биографией - там он значился как член высшего совета единороссов. Удаленная страница сохранилась в кэше Google. Была она и в «Яндексе», однако на сегодняшний день в поисковике уже нет упоминаний о ней. Google все еще выдает по поиску ссылку с заголовком «Беглов Александр Дмитриевич», фотографией чиновника и предпросмотром сведений о нем.

Беглов идет на выборы губернатора как самовыдвиженец. При этом глава «Единой России» в Петербурге Вячеслав Макаров подчеркивал, что партия поддержит Беглова на выборах и не станет выдвигать своего кандидата. Напоминал он и что Беглов был одним из основателей «Единой России» в Петербурге.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:46    
С удовлетворением наблюдаю успокоение в городе по поводу выборов губера. Всегда считал, что в среде противников ЕР не все тупые зомбированные и продажные, устраивающие провокации, сборища и истерики. Есть здравомыслящие объективно рассуждающие люди, понимающие никчёмность остальных кандидатов. За таких можно и голосовать, да маловато их и они не очень заметны. Забивают их наглые , агрессивные типы вроде вишневского и резника.

16:29    
16:13 Единственная и серьёзная ситуация, где Беглов проявил себя как хозяйственник - подготовка к компании по уборке снега в январе 2019 года. Весь его опыт проявился, когда он вышел лично, как дворник, с лопатой под камеры: "Все говорят. А я - делаю!"

16:13    
16:03. Беглов увеличил рейтинг одобрения и поддержки горожан за время пр[цензура]ания ВРИО губера! Мой вывод строится из разговоров с
 горожанами, не замеченными ранее в любви к "ЕР"! Я солидарен с ними, так как Беглов за это время не сделал для города НИЧЕГО плохого!!!!!!!!!! А многие ВРИО делают массу ошибок и просчётов... Хорошее для города он делает и ещё массу сделает после избрания, сомнений нет!

16:03    
Беглов считает, что он опытный хозяйсвенник. В билграфии хозяйтвенная деятельность отсутствует. С 1986 года чиновник-аппаратчик.
Перевертыш,  открестился от ЕДРа накануне выборов.
Извинился ли Беглов за оскорбление горожан, назвав  нас,выступая весной на Дворцовой "активнутыми и  противными"???
Не внушает доверия мне этот ВРИ О.

15:43    
Спорное решение с отказом от принадлежности к "ЕР"...Ну, ладно губернатор, как "отец" всех(!!!) горожан, может и самовыдвиженцем пойти, а что вот кандидаты забздели принадлежности к "ЕР" непонятно, так как рейтинг "ЕР" вполне достойный в стране и с ним вполне можно побеждать! К примеру, "ЕР" 8 сентября на выборах в местный парламент Крыма получит минимум процентов 70-80...

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