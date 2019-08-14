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15:56

"Общественный вердикт" просит прокуратуру наказать матерившихся на митингах правоохранителей

фото ЗакС политика "Общественный вердикт" просит прокуратуру наказать матерившихся на митингах правоохранителей

Фонд «Общественный вердикт» обратился в прокуратуру Москвы с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников полиции и Росгвардии из-за использования нецензурной лекции при работе на несогласованных акциях в Москве, передает «Интерфакс».

Обращение направила адвокат фонда Ирина Бирюкова. К нему приложены ссылки на три видеозаписи, где слышно, как правоохранители ругаются матом в адрес горожан. «[Это] представляет собой мелкое хулиганство», - подчеркнули представители фонда.

Акции протеста в Москве длятся с середины июля, протестующие требуют допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Кроме шествия 27 июля, крупная акция состоялась 3 августа. В каждый из этих дней были задержаны более 1000 человек, правоохранители применяли спецсредства.

10 августа прошла крупная согласованная акция протеста, которую посетили около 50 тысяч человек. После этого некоторые из участников направились в сторону администрации президента, и их начали задерживать. В автозаки попали более 250 человек.

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