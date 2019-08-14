Штаб Беглова: Отсутствие видеонаблюдения на «дачных» участках восполнят наблюдатели

Глава пресс-службы штаба общественной поддержки кандидата в губернаторы Александра Беглова Сергей Кормилицын заявил, что отсутствие видеонаблюдения на экстерриториальных участках Псковской и Ленинградской областей не повлияет на ход выборов и результаты голосования, так как там будут находиться наблюдатели. Позицию штаба Кормилицын озвучил в ответ на запрос ЗАКС.Ру.

Штаб Беглова свою команду наблюдателей пока только формирует, добавил глава пресс-службы. Он сообщил, что точное количество наблюдателей от корпуса врио губернатора станет известно позже.

«Корпус наблюдателей в настоящий момент формируется, и точное количество будет определено позже. Точно можем подтвердить одно: штаб общественной поддержки А. Д. Беглова планирует направить своих наблюдателей на все избирательные участки, закрыв максимальное число участков», - заявил Кормилицын.

Напомним, 13 августа председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии сообщил, что на экстерриториальных участках на выборах губернатора Петербурга не будет видеонаблюдения. У конкурентов Беглова за место губернатора пока нет точных данных о том, сколько наблюдателей и куда они направят. Трое из четверых кандидатов на пост губернатора - Михаил Амосов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова - выступали с критикой идеи экстерриториальных участков и выражали беспокойство, что контролировать прозрачность и честность хода голосования в Псковской и Ленинградской областях будет затруднительно, а значит, создается возможность для фальсификаций. Не выражает тревоги по этому поводу только штаб Александра Беглова.

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