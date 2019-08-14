Из спецприемника Навальный призвал не зацикливаться на численности митингов

На сайте политика Алексея Навального появился пространный текст, который он написал от руки, находясь в спецприемнике, где он продолжает отбывать 30-суточный административный арест. В нем он рассуждает о том, что делать до выборов и как относиться к московским уличным акциям.

"Как мы это переживем, не убив себя о страницы фейсбука? На последнем митинге было 60 000 человек. На следующем хотелось бы увидеть 60 535. И невыносима сама мысль о том, что выйдет всего 58 273. Ведь все сетевые мазохисты уже давно занесли руку над клавишами", - иронизирует политик.

По его признанию, если бы еще полгода назад ему рассказали, как ожесточенно власть будет бороться с его и его единомышленников избирательной кампанией в Мосгордуму, он бы не поверил, сочтя это антиутопической шуткой. Конечной цели - "умного голосования" против единороссов - тем не менее, это не уничтожило: возможность таким образом проголосовать сохраняется.

"Всё по плану и идёт. Только с большой поправкой на совершенно необъяснимую тупость и жестокость власти, которая из ситуации, где мы мечтали о пяти баллах по десятибалльной шкале политического интереса, сама зафигачила баллов 8, а может, и 9", - пояснил Навальный.

Главное сейчас для лидера ФБК - как можно более широкая агитация, возможности которой у него сильно ограничены в связи с регулярными арестами.