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16:17

Из спецприемника Навальный призвал не зацикливаться на численности митингов

фото ЗакС политика Из спецприемника Навальный призвал не зацикливаться на численности митингов

На сайте политика Алексея Навального появился пространный текст, который он написал от руки, находясь в спецприемнике, где он продолжает отбывать 30-суточный административный арест. В нем он рассуждает о том, что делать до выборов и как относиться к московским уличным акциям.

"Как мы это переживем, не убив себя о страницы фейсбука? На последнем митинге было 60 000 человек. На следующем хотелось бы увидеть 60 535. И невыносима сама мысль о том, что выйдет всего 58 273. Ведь все сетевые мазохисты уже давно занесли руку над клавишами", - иронизирует политик.

По его признанию, если бы еще полгода назад ему рассказали, как ожесточенно власть будет бороться с его и его единомышленников избирательной кампанией в Мосгордуму, он бы не поверил, сочтя это антиутопической шуткой. Конечной цели - "умного голосования" против единороссов - тем не менее, это не уничтожило: возможность таким образом проголосовать сохраняется.

"Всё по плану и идёт. Только с большой поправкой на совершенно необъяснимую тупость и жестокость власти, которая из ситуации, где мы мечтали о пяти баллах по десятибалльной шкале политического интереса, сама зафигачила баллов 8, а может, и 9", - пояснил Навальный.

Главное сейчас для лидера ФБК - как можно более широкая агитация, возможности которой у него сильно ограничены в связи с регулярными арестами.

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16:36    
Всё точно. Только "умное голосование" свалит едросов на выборах органов власти. Для Санкт-Петербурга это тоже актуально.

16:20    
Очень заумно у Навального...Голова бо-бо...

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