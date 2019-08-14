Суд арестовал активиста, обвиняемого по "дадинской статье" после митинга 10 августа в Москве

Пресненский суд Москвы арестовал активиста Константина Котова на два месяца по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах, передает «Дождь».

Накануне стало известно, что Котову предъявили обвинение по ст. 212.1 УК РФ. Случилось это после акции 10 августа в Москве. До задержания 12 августа по этому делу активиста задерживали на акции, но отпустили под обязательство о явке.

Первым приговоренным в России по ст. 212.1 УК был активист Ильдар Дадин. Рассматривая его дело, Конституционный суд признал конституционность статьи, но указал, что привлекать к ответственности по ней правомерно только если действия подсудимого привели к серьезным последствиям, включая причинение ущерба здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц.