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16:22

Суд оставил приговор калининградскому журналисту Рудникову без изменений

фото ЗакС политика Суд оставил приговор калининградскому журналисту Рудникову без изменений

Городской суд Санкт-Петербурга отказал главе следственного управления СК РФ по Калининградской области генералу Виктору Леденеву в удовлетворении апелляционной жалобы по делу против главного редактора газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова и бывшего заместителя полпреда президента по СЗФО Александра Дацышина, которых ранее Московский районный суд приговорил к обязательным работам, переквалифицировав уголовное дело со статьи "Вымогательство" на статью "Самоуправство".

Виктор Леденев в своей жалобе на приговор утверждал, что ему якобы поступали от Дацышина и Рудникова угрозы. Адвокаты осуждённых Тумас Мисакян, Анна Паничева, Сергей Баранов и Алексей Гудков в отзыве на жалобу отметили, что Леденев во время судебного разбирательства неоднократно менял свои показания. Кроме того, генерал не говорил в суде о том, что ему угрожали Рудников или Дацышин.

Защита Дацышина также требовала полностью оправдать подзащитного, ссылаясь на то, что он действовал в интересах Леденева и лишь передал требования Рудникова. Городской суд не поддержал требования адвокатов. 

Напомним, Виктор Леденев обвинил журналиста Игоря Рудникова и бывшего заместителя полпреда Александра Дацышина в вымогательстве 50 тысяч долларов.

По версии следствия, Рудников мог потребовать деньги у Леденева, чтобы прекратить негативные публикации о главе регионального Следственного комитета. В газете Рудникова публиковали статьи о том, что Виктор Леденев построил для себя дом в элитном районе Калининграда и оформил землю и здание на другого человека.

Виктор Леденев также требовал взыскать с Игоря Рудникова 3 млн рублей в качестве моральной компенсации, однако суд иск не удовлетворил.

Елена Владыкина

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